Filmgalerie 451 Sparringspartnerinnen: Kathrin Angerer, Margarita Breitkreiz, Inga Busch (v. l. n. r.)

Nach seinem filmischen Beitrag zum »Klassenkampf« (2021) hat der sehr produktive Schriftsteller, Theaterregisseur und Filmemacher Sobo Swobodnik nun zwölf Runden »Geschlechterkampf – Das Ende des Patriarchats« eingeläutet. Sein mittlerweile bereits 22. Filmprojekt ist ein hektisch inszeniertes Hybrid aus Spiel- und Dokumentarfilm, ein satirisch überspitzter Essayfilm. Die in erneuter Zusammenarbeit mit der Schauspielerin Margarita Breitkreiz gefundene Formel aus monologischer Off/On-Selbstreflexion, Expertengespräch, Zitatensammlung und emanzipatorischer Dampfhammerdidaxe mit etwas Rahmenhandlung hat – und das wohl nicht ohne Absicht – so manchen Makel. Eine gute Grundlage zur Diskussion feministischer Positionen und deren bisheriger Einlösung (in Deutschland, genauer in der Stadt Berlin) gibt die kleine kantige Produktion aber gewiss ab. Und könnte gerade die Richtigen gehörig nerven, so die denn den Weg in eines der ausgewählten Programmkinos finden wollen würden, in denen der Film gezeigt wird.

Der fiktive Teil der Handlung ist schnell beschrieben. Eine sich buchstäblich durch Berlin boxende 42jährige prekarisierte Schauspielerin, die seit 14 Monaten ohne Engagement ist, erlebt – einige Tage ziellos rumlaufend, viel Dosenbier trinkend und Partydrogen konsumierend – im Sinne des Filmtitels exemplarisch Übergriffiges und Niederschmetterndes. Statt Rollenangebote bietet der Regisseur Sex an, die Agentur für Arbeit schlägt nur Scheißjobs vor, im Club gibt’s was auf die Schnauze, ein One-Night-Stand mit dem Exzentriker »Buffalo Bill« (Daniel Zillmann) bringt ihr einen Stalker ein, ein schmieriger Callcenterchef (Alexander Scheer) geriert sich rassistisch, die Gentrifizierung will sie aus der Wohnung haben usw.

Zwischen diesen entwicklungsarmen, immer sehr sinnbildlichen Sequenzen gibt es Gespräche mit realen Personen des hiesigen feministischen Spektrums. So mit der als Lady Bitch Ray bekannten intersektionalen Feministin Reyhan Sahin oder der feministischen Autorin Teresa Bücker. Eine standpunktstarke Spätiverkäuferin (Artemis Chalkidou) spielt wiederum ihre Rolle genauso wie Breitkreiz’ professionelle Sparringspartnerinnen an der Berliner Volksbühne Inga Busch und Kathrin Angerer auch. Doch besonders bei letzterer ist fraglich, inwieweit sie sich ob ihrer amüsanten Sarkasmen kontra Männer überhaupt groß verstellen muss.

Ein wenig zu viel klassischer Schwanz-ab-Feminismus mag stellenweise beklagt werden dürfen. Doch wird, ergänzt durch reichlich Zitate internationaler Feminismustheoretikerinnen, so einiges zum Kontrahenten Patriarchat gezeigt und gesagt, das sich lohnt. Die vielleicht besten Sätze kommen gegen Ende von der als Kabarettistin, Autorin und Aktivistin tätigen trans*Frau Michaela Dudley, mit der der sonst allzu starke Berlin-Fokus gewinnbringend erweitert wird.

Etwas mehr eigentlicher Witz hätte der Satire schon gutgetan. Und womöglich hätte eine der die zwölf Kapitel des Films vorangestellten Überschriften ein insgesamt zu beherzigender Rat sein können, der da lautet: »Es ist alles kompliziert, man muss es versuchen zu vereinfachen«. Andererseits darf man sich bei der Gewichtsklasse des verhandelten Themas wohl nicht wundern, wenn einmal mehr der Vorhang fällt und alle Fragen offen bleiben. Eine der Kapitelüberschriften ist jedenfalls sehr wahr: »Unsere Doppelbelastung heißt Kapitalismus und Patriarchat.«