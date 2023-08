privat Es ist fast unmöglich, zeitnah Termine bei den Ausländerbehörden zu bekommen

Sie protestieren seit ein paar Wochen vor den Duisburger Ausländerbehörden. Was ist der Anlass dafür?

Die meisten Migranten, die einen Termin bei der Ausländerbehörde benötigen, kennen das Problem, dass es extrem schwierig ist, einen Termin zu bekommen. Das ist ein riesiges Problem für die Menschen, da oftmals ihre gesamte Existenzgrundlage von der Ausländerbehörde abhängt. Wir solidarisieren uns mit den Betroffenen und wollen die Behörden dazu bringen, die Situation endlich zu verbessern und den schutzbedürftigen Menschen ein würdiges Leben in Deutschland zu ermöglichen.

Welche Folgen hat die prekäre Terminsituation für die betroffenen Menschen?

Wir haben die Menschen dazu aufgerufen, uns ihre Erfahrungen mit der Ausländerbehörde zu schicken und viele Erfahrungsberichte bekommen. Dabei wiederholte sich immer wieder die Geschichte, dass sie keinen Termin bei der Ausländerbehörde bekommen haben und in vielen Fällen damit in ihrer Existenz bedroht waren. Viele Menschen landen so in der Erwerbslosigkeit.

Das heißt, wir reden hier keineswegs nur von sogenannten Einzelfällen. Sehen Sie denn da strukturelle Probleme? Weswegen knirscht es so in den Behörden?

Die Ausländerbehörde Duisburg ist definitiv unterbesetzt. Anfang dieses Jahres wurden 15 zusätzliche Mitarbeiter eingestellt, was aber zu keiner spürbaren Verbesserung geführt hat. Es ist weiterhin fast unmöglich, einen Termin zu vereinbaren. Jahrelang haben sich extrem viele Anträge aufgestaut, die jetzt bearbeitet werden müssen, da sind 15 Beschäftigte ein Tropfen auf den heißen Stein.

Müssen aus Ihrer Sicht Gesetzesgrundlagen geändert werden, damit sich die Situation verbessert?

Wir fordern umfangreiche Maßnahmen zur Entbürokratisierung, zum Beispiel die Abschaffung von Wohnsitzauflagen und der Passpflicht. Beide Maßnahmen sind nutzlos und verursachen Unmengen an bürokratischen Vorgängen und großes Leid bei den Betroffenen.

Sie haben sich mit einem offenen Brief an die Verantwortlichen gewandt. Was fordern Sie?

Wir haben klargestellt, dass es inakzeptabel ist, die Menschen teilweise jahrelang auf einen Termin warten zu lassen. Wir haben auf die vielen Probleme aufmerksam gemacht, die durch abgelaufene Aufenthaltstitel entstehen: Die Menschen verlieren ihre Arbeit, ihnen wird der Zugang zu Sozialleistungen verwehrt, Kinder sind nicht berechtigt, Bildungseinrichtungen zu besuchen. Wir haben uns auf wissenschaftliche Untersuchungen bezogen, die zum Ergebnis gekommen sind, dass Wohnsitzauflagen bei der Integration nicht hilfreich sind, sondern sogar das Gegenteil bewirken und für die betroffenen Personen die Wahrscheinlichkeit senken, eine Arbeit aufzunehmen. Unsere Forderungen an die Stadt sind die Abschaffung der Wohnsitzauflagen, langfristige Einstellung von mehr Personal, Erreichbarkeit der Behörde per Telefon oder E-Mail, eine großzügige Ausnutzung von Ermessensspielräumen und die Einrichtung einer Rezeption, um Kleinigkeiten sofort vor Ort zu erledigen.

Das klingt nach einem dicken Brett, das es zu bohren gilt. Wie geht es jetzt weiter mit Ihrer Initiative »Yalla Ausländerbehörde«?

Unser Protest war jetzt schon effektiv. Nach unseren ersten beiden Kundgebungen vor den Ausländerbehörden in Homberg und Hamborn wurden unüblich viele Termine freigeschaltet. Wir werden uns aber mit diesen punktuellen Verbesserungen nicht zufriedengeben und unseren Protest fortführen, bis sich die Lage strukturell und dauerhaft verbessert. Diese Probleme betreffen nicht nur die Ausländerbehörde in Duisburg, sondern viele weitere Städte in NRW. Daher planen wir bereits, uns mit anderen Gruppen zu vernetzen und in etwa einem Monat mit unserem Protest vor das Innenministerium in Düsseldorf zu ziehen.