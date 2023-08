IMAGO/Fotostand Hält es offenbar nicht länger aus: Linke-Fraktionsvorsitzende Amira Mohamed Ali in Berlin (28.2.2023)

Auf die Rückzugsankündigung von Kofraktionschefin Amira Mohamed Ali reagierten am Montag mehrere Vertreter der Partei. Mohamed Ali hatte am Sonntag in einer Erklärung mitgeteilt, dass sie »bei der kommenden Vorstandswahl nicht mehr für den Fraktionsvorsitz der Linken im Bundestag« kandidieren werde. Mohamed Ali hatte die Fraktion seit 2019 gemeinsam mit Dietmar Bartsch geführt.

Die Politikerin nennt in ihrer Erklärung mehrere Gründe für ihren Rückzug. So falle es ihr zunehmend schwer, den Kurs der Parteiführung in der Öffentlichkeit zu vertreten. Dieser widerspreche an vielen Stellen ihren politischen Überzeugungen. Sie kritisiert unter anderem, dass kein »grundsätzliches Nein zum falschen Kurs der Ampelregierung« formuliert werde, etwa zur Klimapolitik, die die Menschen finanziell belaste. Es fehle auch »an einem klaren Ja zu konsequenter Friedenspolitik, Diplomatie und internationaler Solidarität«. Das sei »besonders deutlich« geworden, »als der Parteivorstand sich im Februar weigerte, zur Teilnahme an einer der größten Friedensdemonstrationen der letzten Jahre aufzurufen«. Gemeint ist die Kundgebung am 24. Februar in Berlin, die auf Initiative von Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer stattfand. Nach Mohamed Alis Auffassung will die Parteiführung »enttäuschte Grünen-Wähler« zurückgewinnen, was nicht gelinge: »Es gelingt so erst recht nicht, die Menschen zu erreichen, für die eine linke Partei vor allem Politik machen sollte.«

Den »letzten Ausschlag« für ihren Rückzug habe »der einstimmige Beschluss des Parteivorstandes vom 10. Juni 2023 gegeben und der Umstand, dass sich die große Mehrheit der Landesvorstände diesen Beschluss zu eigen gemacht hat«. Darin werde gesagt, Wagenknecht »solle zusammen mit anderen Abgeordneten ihr Mandat niederlegen. Dies zeigt in bis dahin noch nicht gekannter Deutlichkeit den Wunsch und das Ziel, einen Teil der Mitgliedschaft aus der Partei zu drängen.«

Wagenknecht sagte am Montag dem ARD-Hauptstadtstudio: »Die Vernachlässigung der Probleme normaler Bürger, die angesichts der desaströsen Politik der Ampel Angst um ihre Zukunft haben, wird zu weiteren Wahlniederlagen führen und macht die Linke perspektivisch zu einer bedeutungslosen Splitterpartei.« Der Kurs der Parteiführung richte sich vor allem an junge Klimaschutzaktivisten: »Ein wählbares Angebot für wirtschaftliche Vernunft und soziale Gerechtigkeit wäre jedoch gerade in der heutigen Situation dringend notwendig.«

Mehrere Unterstützer Wagenknechts pflichteten Mohamed Ali bei und bedauerten deren Rückzug. Der Bundestagsabgeordnete Alexander Ulrich sprach von einem weiteren »Sargnagel für die Partei« und erklärte: »Die Linke verkommt leider zu einer Sekte.« Und weiter: »Wir hoffen auf Sahra Wagenknecht.« Der frühere Linke-Vorsitzende Klaus Ernst sprach im Tagesspiegel von einer »Geisterfahrt der politischen Führung der Linken«. Die Abgeordnete Jessica Tatti meinte: »Wer den eigenen Genossen permanent die Tür zeigt, braucht sich nicht wundern, wenn sie irgendwann durchgehen.« Bartsch ließ am Montag offen, ob er selbst noch einmal für sein Amt antritt. Gegenüber dpa erklärte er: »Aus meiner Sicht steht die Gründung einer Partei durch Sahra Wagenknecht nicht unmittelbar bevor. Diese sehe ich zwar inzwischen als möglich an, obwohl es aus meiner Sicht völlig falsch wäre. Aber ich erwarte nicht, dass das vor dem Jahresende passieren würde.«

Parteivize Lorenz Gösta Beutin, der am Montag in Berlin ein »Sofortprogramm für Klimaschutz und sozialen Zusammenhalt« der Linkspartei auf einer Pressekonferenz vorstellte, verteidigte auf Fragen den Bruch der Parteispitze mit Wagenknecht. Die mögliche Parteigründung mit Hilfe von Ressourcen der Linken habe eine rote Linie überschritten. Er erklärte: »Ich appelliere an alle Mitglieder dieser Partei, an alle Mitglieder der Fraktion, um die Einheit unserer Partei zu kämpfen und um den pluralen Charakter dieser Partei zu kämpfen.«

Die Parteivorsitzenden Janine Wissler und Martin Schirdewan hatten am Sonntag kurz schriftlich auf Mohamed Alis Ankündigung reagiert, nahmen sie »mit Respekt zur Kenntnis« und dankten ihr für ihre Arbeit. Auf Bedauern verzichteten sie ebenso wie Beutin.