Christoph Soeder/dpa Protest der IG Metall gegen die Aktienrente vor dem Veranstaltungsort eines FDP-Bundesparteitages in Berlin (21.4.2023)

Die Aktienrente soll nach Plänen der Ampelkoalition massiv ausgebaut werden. Wie das Handelsblatt am Montag berichtete, will der Bund ab dem Jahr 2024 zwölf Milliarden Euro in das sogenannte Generationenkapital einzahlen. Diese Summe solle in den Folgejahren jeweils um drei Prozent jährlich erhöht werden.

Im Koalitionsvertrag hatten sich SPD, Grüne und FDP auf ein Startkapital für die Aktienrente von zehn Milliarden Euro verständigt. Finanzminister Christian Lindner (FDP) dringt allerdings schon lange auf Einzahlungen auch in den kommenden Jahren. Im Handelsblatt heißt es nun, das Finanz- und das Arbeitsministerium hätten sich darauf verständigt, das Projekt zu vergrößern.

Durch die zusätzlichen Einzahlungen würde das von Lindner geplante »Generationenkapital« dem Bericht zufolge bis 2035 ein Volumen von 200 Milliarden Euro erreichen. Der Fonds würde das Geld vom Bund als Darlehen erhalten. Laut Handelsblatt sollen auch bis 2028 Vermögenswerte des Bundes im Umfang von 15 Milliarden Euro an das Generationenkapital übertragen werden.

Von der Aktienrente dürften vor allem Fondsgesellschaften und die Finanzbranche profitieren, zukünftige Rentnerinnen und Rentner dagegen nicht. Der Sozialverband VdK lehnt das Projekt deshalb ab. »Die zehn oder sogar zwölf Milliarden Euro an Haushaltsmitteln, die für den Kapitalstock verwendet werden, könnten viel besser und solider eingesetzt werden«, erklärte Verbandspräsidentin Verena Bentele am Montag gegenüber jW. »Anstatt nachhaltige Konzepte für eine zukunftsträchtige Finanzierung der Alterssicherung zu entwickeln, ist das Ministerium zu risikoreichen Experimenten bereit«, monierte Bentele.

Auch Matthias W. Birkwald kritisierte die Pläne scharf. Die Regierung solle die Finger von »Aktienspielereien« lassen, »für die der Staat am Ende wieder haften muss«, sagte der rentenpolitische Sprecher der Linksfraktion zu jW. Die Renditeerwartungen seien nach aktueller Aktienlage unrealistisch hoch, so Birkwald. Das bewiesen sogar Berechnungen des Vermögensverwalters Allianz Global Investors. »Diese zeigen die eingeschränkten Renditechancen des Generationenkapitals bis 2035. Daran ändert sich auch nichts, wenn Finanzminister Christian Lindner jetzt noch viel mehr Geld anlegt.«