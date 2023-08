So geht’s nicht

imago stock&people Wollen wir die Landesmedienanstalt schocken und ihnen was von Vergesellschaftung erzählen? (Fidel und Allende, 1971)

Die Umlabelung eines sächsischen Privatsenders zum Nichtkommerziellen Lokal­radio (NKL) ist bei einem Rundfunkrat des MDR auf Kritik gestoßen. Der vom Deutschen Journalistenverband entsandte Dresdner Medienexperte Heiko Hilker forderte im Gespräch mit der jungen Welt, dass die sächsische Staatskanzlei die Entscheidung der Landesmedienanstalt (SLM) rückgängig macht, mit der Radio WSW in Weißwasser eine Lizenz als NKL erteilt und Fördermittel gewährt wurden (jW berichtete). »Der Landtag hat der Medienanstalt zwei Millionen Euro zur Förderung des Lokaljournalismus zugesprochen. 300.000 davon sollen an die nichtkommerziellen Sender gehen«, erläutert Hilker. Diese Zweckbindung könne die SLM nicht eigenmächtig aufheben und einen Teil dieser Mittel einem privaten Betreiber zubilligen. Nichtkommerzieller Rundfunk sei nicht allein durch Werbefreiheit gekennzeichnet, wie es der Betreiber von Radio WSW, der Medienunternehmer Frank Haring behaupte. NKLs würden von Vereinen getragen, in denen ehrenamtliche Mitglieder das Programm gestalten. Hilker glaubt nicht, dass die SLM mit ihrer »Eigenmächtigkeit« durchkommt: »Nein, nach der Gesetzeslage nicht.« Jetzt sei die Staatskanzlei am Zug, ihre Rechtsaufsicht auszuüben.

Wir schauen derweil in die Radio­programme: Im Krimihörspiel »Dunkelbiertod« von Katja Röder versuchen eine gestörte Baronin und ein Kleinkrimineller herauszufinden, wer auf der Kirchweih das Bier vergiftet hat (BR 2023, Ursendung, Mi., 20.05 Uhr, Bayern 2). Die drei Thalbachs Katharina, Anna und Nelli haben im März auf der »Lit Cologne« gegruselt mit Geschichten von Edgar Allan Poe, E. T. A. Hoffmann und anderen: »Grausen, Geister und Gespenster« (Do., 22.04 Uhr, WDR 5). 50 Jahre nach dem Putsch in Chile geben die Deutschlandradios Peter B. Schumann Sendezeit für eine »Lange Nacht über Revolution und Widerstand der chilenischen Kultur« (Sa., 0.05 Uhr, DLF Kultur und 23.05 Uhr, DLF). Man stelle sich vor: Die Konjunktur kriselt, die Diebe finden nichts mehr zum Stehlen und treten in den Streik. Was passiert dann? Die Polizei bildet neue Diebe aus, um die Gesellschaftsordnung aufrecht zu halten. Zumindest im nie realisierten Filmexposé »Der Streik der Diebe« von Jura Soyfer aus den späten 30ern, das Götz Fritsch 70 Jahre später für den Hörfunk bearbeitet hat (ORF 2010, Sa., 14 Uhr, Ö 1). Für den Opernhörbesuch öffnet das Gran Teatre del Liceu in Barcelona, wo im Mai Jules Massenets »Manon« mitgeschnitten worden ist (Sa., 19.30 Uhr, Ö 1). Seit einem Jahr ist Gustavo Petro im Amt, »Kolumbiens erster ­linker Präsident«. Raul Zelik überlegt in seinem Feature: Ist Petro an der Regierung, nicht aber an der Macht? (WDR 2023, So., 13.04 und 20.04 Uhr, WDR 5). Rimini Protokoll mit Bert Brecht bei den Salzburger Festspielen: Helgard Haug hat mit kognitiv beeinträchtigten Darstellern des Schweizer Theaters ­Hora »Der kaukasische Kreidekreis« inszeniert, aus Aufnahmen von Proben und Theaterpremiere wird ein Hörspiel montiert (HR/ORF/Rimini Apparat/Theater ­Hora 2023, Ursendung, So., 16 Uhr, HR 2 Kultur). Die abends zum Sommersparprogramm zusammengeschalteten Sender bringen drei Stunden »Höhepunkte vom Rudolstadt-Festival 2023«, Schwerpunkt: Kuba (So., 20.03 Uhr, auf fast allen ARD-Kulturwellen). Und schließlich beginnt am Montag die fünfteilige Lesung von Dostojewskis »Die fremde Frau und der Mann unter dem Bett«, eingesprochen von Will Quadflieg (RB 1979, zu den üblichen Lesungszeiten auf fast allen ARD-Kulturwellen, auf Bayern 2 schon So., 12.30 Uhr).