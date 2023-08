ISW-Spezial

In der Schriftenreihe des Münchner Instituts für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung geht Franz Garnreiter den Preissprüngen bei den Energieträgern und der damit zusammenhängenden Diskussion über Knappheiten und Engpässe auf den Grund. Er stellt in der Broschüre »Gasmarkt + Strommarkt in Deutschland. Preisbildung und Knappheiten, Verlierer und Gewinner« die Frage, ob in der Bundesrepublik tatsächlich eine Gasknappheit droht und bilanziert die Kosten des Wirtschaftskrieges für Staat und Gesellschaft. Garnreiter überprüft auch die Plausibilität der verbreiteten These, laut der die hohen Gaspreise zwangsläufig zu hohen Strompreisen führen. Die geschürte Unruhe hinsichtlich der Gasknappheit erweist sich nicht zuletzt als systematische Einstimmung »auf ein Hochpreisniveau«. Dazu gehört auch die Erzählung, die Stromkonzerne könnten nichts für hohe Strompreise. (jW)

KAZ

Die aktuelle Ausgabe der KAZ enthält einen grundsätzlichen Beitrag zum Thema Völkerrecht. Die gegenwärtige ökonomische Struktur des deutschen Imperialismus wird unter der Überschrift »Butter oder Kanonen« behandelt. Ein weiterer Beitrag befasst sich mit der Positionierung der IG Metall-Spitze zum Krieg in der Ukraine: »Die Russen kommen – weiß der IGM-Vorstand.« Außerdem: Informationen über den chinesischen Nationalen Volkskongress und Profite der Pharmamonopole. (jW)

iz3w

In der Zeitschrift des »Informationszentrums 3. Welt« schreibt Michael Gottlob über die »Hinduisierung« der Erinnerungspolitik in Indien. Jeannine-Madeleine Fischer informiert über Angriffe auf informelle Siedlungen in Südafrika. Oliver Pye wertet die Wahlen in Thailand aus. Das Schwerpunktthema des Heftes ist Identitätspolitik. (jW)

