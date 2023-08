»Hamburg, ich brauche eine Wohnung von dir!«. Demonstration. Geflüchtete müssen in Hamburg zumeist mehrere Monate, manche sogar Jahre, in Notunterkünften »wohnen«. Bis zu 16 Personen teilen sich ein Zimmer, es fehlt Ruhe zum Schlafen, es gibt keine Privatsphäre, und die Hygiene ist miserabel. Mittwoch, 9.8., 14 Uhr. Ort: BSW, Neuenfelder Str. 19. Veranstalter: Nina – Frauen in Aktion, Hamburg

»An der Heimatfront. Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung der Bundeswehr«. Vortrag von Michael Schulze von Glaßer, jW-Autor und DFG-VK. Die Bundeswehr braucht immer neuen und immer mehr Nachwuchs für Einsätze und im Rahmen der »Zeitenwende« neu in Dienst gestellte Militärverbände, in der Bevölkerung buhlt sie um Zustimmung für die enorme Aufrüstung und Einsätze im Ausland. Donnerstag, 10.8., 19 Uhr. Peter-Weiss-Haus, Doberaner Straße 21, Rostock. Veranstalter: Rostocker Friedensbündnis

»Diese spontane Arbeitsniederlegung war nicht geplant«. Film und Diskussion. Der Dokumentarfilm aus dem Jahr 1982 blickt neun Jahre nach dem »wilden Streik« im Kölner Ford-Werk zurück auf die Proteste und fragt nach ihren Folgen. Im Anschluss an die Filmvorführung spricht Nuria Cafaro (Universität Köln) mit Aktivisten der Streiks im Kölner Ford-Werk über die Auseinandersetzungen 1973. Mittwoch, 16.8., 18.30 Uhr. Ort: Rex am Ring, Hohenzollernring 60, Köln. Veranstalter: RLS NRW