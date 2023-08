Suhrkamp Verlag

Bereits 2020 veröffentlichte Alexander Kluge seinen »Russland-Kontainer«. In dem mehr als 400seitigen Buch breitet er eine beispiellose Fülle an Geschichten aus, über so unterschiedliche Themen wie Hitlers Krieg gegen die Sowjetunion, Napoleons Scheitern im russischen Winter, Puschkin, Gorbatschow oder Halford Mackinders »Heartland«-Theorie aus dem Jahr 1904, Hintergrund auch noch des gegenwärtigen US-Imperialismus. Den mehrheitlich bildungsfernen Entscheidern in der deutschen Politik, die sich nicht einmal bis ins Jahr 2014 zurückerinnern wollen, möchte man die Lektüre des »Russland-Kontainers« dringend empfehlen.

Jetzt hat Kluge nach- und eine »Kriegsfibel 2023« vorgelegt. Denn: »Der Krieg ist wieder da.« Dass der 1932 geborene Kluge den Zweiten Weltkrieg als Kind noch selbst erlebt hat, macht einen Unterschied ums Ganze. Den Luftangriff auf seine Heimatstadt Halberstadt am 8. April 1945 hat er mehrfach literarisch verarbeitet und kommt auch in der »Kriegsfibel« wieder darauf zurück. Daher die Dringlichkeit. »Wenn Krieg ausbricht, so Bert Brecht, müssen wir aufs Neue Lesen und Schreiben lernen.« Schreibt Kluge in einer Nachbemerkung. »Dazu brauchen wir Fibeln, und Fibeln sollen kurz sein.« Seine Textsammlung auf knapp 120 Seiten einzudampfen, ist freilich ein gewagtes Unterfangen für den Autor, dessen Bücher von der Vielzahl einander gegenseitig beleuchtender und in Frage stellender Erzählungen leben. In seiner Fibel ist es ihm aber gelungen, die Stärken seiner collagierenden Arbeitsweise – QR-Codes verweisen zusätzlich zu den Texten und Bildern im Buch auf kurze Filme – auch in komprimierter Form wirksam werden zu lassen.

In den aktuellen Debatten zur deutschen Rolle im Ukraine-Krieg steht der Autor und Filmemacher Alexander Kluge auf der Seite der Vernunft und hat sich etwa gegen Waffenlieferungen ausgesprochen. Seine »Kriegsfibel« ist aber kein Beitrag zu diesen Diskussionen, und die gegenwärtigen kriegerischen Auseinandersetzungen spielen in dem neuen Buch nur am Rande eine Rolle – etwa in einer Serie von Collagen, in der Kluge fast verzweifelt die Schrecken der Kriegsbilder zu bannen versucht, indem er Tierdarstellungen aus Walter Benjamins Lieblingskinderbuch in sie hineinmontiert: »Das Staunen der Tiere«.

Die »Kriegsfibel« gibt keine Antworten, sondern versucht vielmehr durch Skizzen, die in den Zweiten Weltkrieg, aber auch in den US-amerikanischen Bürgerkrieg führen, ein möglichst differenziertes Nachdenken anzustoßen, das auf die Suche nach Auswegen hin orientiert ist. In einem der wenigen kurzen Kapitel, die sich direkt mit dem aktuellen Konflikt befassen, werden zwei fiktive Berater des deutschen Kanzlers zitiert. Einer ist der Meinung, »dass trotz zufällig herausgegriffener Gelegenheitsäußerungen man ihm (Putin) keine phantastischen Expansionsphantasien zuschreiben solle«. Ein anderer Berater widerspricht. »Den Studien der Geheimdienste ist weder für die eine noch für die andere These etwas Sicheres zu entnehmen.«

Ob uns heute »Temperamente wie Präsident George Bush sen. und Präsident Gorbatschow« wirklich fehlen, muss dahingestellt bleiben. Alexander Kluge jedenfalls hat häufig davon geschrieben und gesprochen, dass er die Jahre nach 1989 als ungenutztes Zeitfenster betrachtet, in dem eine europäische Friedensordnung nachhaltig hätte etabliert werden können. Jetzt aber stochern wir im »Nebel des Krieges« und sollten erkennen, dass niemand im Ernst die Kontrolle über das Geschehen behalten kann: »Der Krieg ist ein Dämon, der sich der Herrschaft derer, die ihn anzetteln, ebenso entzieht wie den Wünschen derer, die ihn bekämpfen.« Kluge benutzt das Bild von der »Verknäuelung«: »Ich meine etwas, das derzeit nicht entwirrbar ist. Für keine der beiden Seiten. Wobei egal ist, ob die eine Partei entwirren will und die andere nicht.«

Niemals aber bleiben bei Alexander Kluge unter dem Strich Hoffnungslosigkeit und Resignation. Sein von oft kühnen Assoziationssprüngen in Bewegung gehaltenes Denken ist immer auf der Suche nach Notausgängen. Und so findet sich in der Fibel auch die Geschichte von einem »Doktoranden«, der auf eigene Faust eine aussichtslos scheinende Pendeldiplomatie betreibt, »um Verständigungsmöglichkeiten zwischen Russland und der Ukraine zu sondieren«. Ein von ihm verfasster »Traktat« ist »ein leidenschaftliches Plädoyer für Tunnelbau weit unterhalb der kriegerischen Fronten. Ohne viel Aussicht auf Realismus«. Hoffnung spricht aber vielleicht auch aus der Kinderperspektive des Jahres 1945, als kurz nach dem verheerenden Luftangriff auf Halberstadt die US-Amerikaner die Stadt einnahmen: »Ich kann mit Gewissheit sagen (ein ›Erinnerungsfehler‹ ist nicht möglich): In keinem Moment habe ich diese in die Stadt einrückende Truppe mit den Flugzeugen, die vor drei Tagen die Stadt zerstört hatten, in Zusammenhang gebracht. Es gibt für das Beobachtungsvermögen eines Dreizehnjährigen keinen Allgemeinbegriff ›Feind‹.«