Francisco Seco/AP/dpa Demonstration der Demokratischen Volkspartei (HDP) in Istanbul (19.3.2023)

Im Herbst 2020 hatten sich Belgin I. aus Darmstadt und ein 40jähriger kurdischer Mann auf einer Dating-App kennengelernt. Als sie sich Mitte Juli im Standesamt trauen lassen wollten, erlebten sie eine böse Überraschung: Uniformierte Polizisten stürmten herein und nahmen den Mann fest, um ihn abzuschieben. Wie konnte es dazu kommen?

Die Behörden hatten das offenbar untereinander so kommuniziert und miteinander vereinbart, dass man dem Paar beim Standesamt einen Termin gibt, um dort die Unterlagen für die beabsichtigte Eheschließung abzugeben. Zunächst hieß es noch, dass sie einen Dolmetscher dazu mitbringen sollten; später dann, es sei nicht mehr nötig. Als das Paar dann zum Termin erschien, nahm ihn die Polizei fest und brachte ihn nach Frankreich. Dort war er im Rahmen des Dublin-Verfahrens erstmals registriert worden. Man hatte ihn in die Falle gelockt.

Wie werten Sie dieses Zusammenspiel des Regierungspräsidiums Darmstadt mit dem Standesamt, um die Abschiebung durchzuführen?

Grundsätzlich gibt es diese Vorgehensweise als Amtshilfe, um Informationen auszutauschen. Ich fand es allerdings befremdlich, da der Ausländerbehörde seine Adresse bei seiner Verlobten, als auch die in der Unterkunft für Geflüchtete bekannt war. Dort sei von der Behörde niemand aufgetaucht, um nach ihm zu fragen. Wir hatten den Eindruck, dass man die Eheschließung so verhindern wollte. Mein Mandant sagte, er wäre freiwillig ausgereist, hätte man ihm mitgeteilt, was man vorhat. So hat man ihn im Standesamt vor seiner Verlobten und anderen Beteiligten mit Polizeigewalt abgeführt wie einen Schwerverbrecher.

Können Sie den Fall juristisch einordnen?

Das Dublin-Verfahren war rechtskräftig abgeschlossen. Dabei wird nicht der Asylgrund geprüft, sondern nur, ob jemand in einem anderen europäischen Land schon einen Antrag gestellt und Fingerabdrücke abgegeben hat. Mein Mandant ging regelmäßig zur Ausländerbehörde und erhielt Asylbewerberleistungen. Ohne ausdrückliche Aufforderung, das Land zu verlassen, hätte das Paar seine Eheschließung hier vornehmen können.

Zum politischen Hintergrund: Der kurdische Mann hatte in der Türkei Werbematerial für die Oppositionspartei HDP ausgelegt. Gegen sie läuft seit 2021 ein Verbotsverfahren. Kann die staatliche Repression hierzulande damit zu tun haben, dass der verlängerte Arm des türkischen Präsidenten bis nach Darmstadt reicht?

In dem Fall hat es vermutlich eher mit der Frist von sechs Monaten zu tun: In dieser Zeit muss im Dublin-Verfahren gehandelt werden, weil danach Deutschland für das Asylverfahren zuständig wäre.

In der Türkei liegt ein Haftbefehl gegen Ihren Mandanten vor. Wie reagiert Frankreich in solchen Fällen, ist eine Abschiebung in die Türkei zu befürchten?

Sein Asylverfahren ist dort ist noch nicht abgeschlossen, es gibt keine Rechtsgrundlage, ihn abzuschieben. Möglicherweise kann er einen Asylfolgeantrag stellen oder muss mit einem gerichtlichen Verfahren versuchen, seine Abschiebung zu verhindern. Gefährdet ist er. Die Eheschließung könnte auch in Frankreich stattfinden. Wenn Geflüchtete hierzulande einen Termin mit dem Standesamt vereinbaren, um zu heiraten, muss man immer davon ausgehen, dass die Beamten die Pässe einbehalten könnten, um sie dem Ausländeramt zuzustellen. Inwieweit die französischen Behörden miteinander kooperieren, weiß ich nicht.

In der BRD werden Kurdinnen und Kurden immer wieder mit einer Verfolgungsermächtigung des Innenministeriums vor Gericht gestellt, weil sie wegen angeblichen »Terrorismus« mit Bezug zur Kurdischen Arbeiterpartei PKK in der Türkei angeklagt wurden.

Ich habe Akteneinsicht beim Regierungspräsidium Darmstadt beantragt, um zu überprüfen, was genau abgelaufen ist. Wenn es dafür etwaige Anhaltspunkte gibt, könnte man entsprechend rechtlich darauf reagieren.