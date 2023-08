Stefan Boness/IPON Auch bei der Bahn sind Armutslöhne weit verbreitet (EVG-Beschäftigte am 1. Mai in Berlin)

Gegen die geplante miserable Mindestlohnerhöhung regt sich Widerstand. Vertreter von Bündnis 90/Die Grünen, des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) und des Sozialverbandes VdK haben am Freitag eine spürbare Erhöhung der gesetzlichen Lohnuntergrenze gefordert.

Der ehemalige Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und jetzige Grünen-Bundestagsabgeordnete Frank Bsirske verlangte, den Mindestlohn generell auf 60 Prozent des mittleren Entgelts festzulegen. Die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi möchte zudem eine Reform der Mindestlohnkommission erreichen. Und VdK-Präsidentin Verena Bentele bezeichnete die von der amtierenden Kommission kurz vor der Sommerpause beschlossene Erhöhung des Mindestlohns von zwölf auf 12,41 Euro brutto pro Stunde ab Anfang 2024 und auf 12,82 Euro ein Jahr später als »Schlag ins Gesicht von Millionen Beschäftigten im Niedriglohnsektor«, wie dpa am Freitag berichtete.

Rainer Dulger, Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), reagierte noch am selben Tag und warnte vor einem »Wahlkampf um die Lohnuntergrenze«. »Populismus mit der Lohntüte führt nur zu einer noch höheren Inflation«, sagte er wider besseres Wissen, denn die Preissteigerungsrate liegt über den Entgeltsteigerungen. Doch mit dem Verweis auf die angebliche »Lohn-Preis-Spirale« lassen sich Ängste hervorragend schüren.

Der Grünen-Politiker Bsirske verwies dagegen auf die Grundidee des gesetzlichen Mindestlohns: »Das Kernmotiv war es, dass Arbeit nicht arm machen darf«, sagte der frühere Gewerkschaftsvorsitzende. Genau das passiere mit den von der Kommission beschlossenen Minierhöhungen. Daraus ergebe sich ein Rückfall in die Zeit vor Einführung des Mindestlohns 2015, der damals auf 8,50 Euro brutto pro Stunde festgelegt worden war. Beim Beschluss der Mindestlohnkommission zur homöopathischen Anhebung der Lohnuntergrenze hatte nach einem Patt in dem aus Unternehmens- und Beschäftigtenvertretern zusammengesetzten Gremium der Vorsitzende schließlich gegen die Gewerkschaftsseite gestimmt. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) war dennoch bereit, den Beschluss in eine Verordnung umzusetzen.

Die DGB-Vorsitzende Fahimi hielt dagegen und verwies auf die EU-Mindestlohnrichtlinie, wonach die Mindestlöhne in EU-Ländern sechzig Prozent des mittleren Entgelts betragen sollten. Nach ihrer Berechnung müsste die Lohnuntergrenze in der BRD 2024 bei 14,12 Euro liegen, wobei derzeit die Höhe des mittleren Einkommens für das kommende Jahr noch nicht feststeht. Deutlich sei, dass der von der Kommission festgelegte Mindestlohn weit unter dem Erforderlichen liege, so die DGB-Vorsitzende. »Die Arbeitgeber haben sich mit dem Durchdrücken ihrer Forderung in der Mindestlohnkommission keinen Gefallen getan, weil sie die Funktionsfähigkeit der Kommission in Frage gestellt haben.«

Angesichts einer Preissteigerungsrate von 6,2 Prozent im Juli gegenüber dem Vorjahresmonat wachse die Belastung der Menschen mit geringen Einkommen besonders stark. So müssten viele Mindestlohnbezieher Bürgergeld zur Aufstockung beantragen. »Wir finanzieren über Steuergelder Löhne, die nicht vor Armut schützen«, kritisierte die Gewerkschafterin am Freitag. Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hatte mit Bezug auf die EU-Vorgaben trotz der Kommissionsentscheidung eine Mindestlohnerhöhung auf 13,50 bis 14 Euro in Aussicht gestellt. Wie er das durchsetzen will, erklärte Klingbeil nicht.

BDA-Chef Dulger verweist auf den Interpretationsspielraum der Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der EU-Mindestlohnrichtlinie. Die gesetzlichen Vorgaben für die Arbeit der Mindestlohnkommission würden dadurch nicht verändert. Der Beschluss sei juristisch wasserdicht. Vor der nächsten Bundestagswahl dürfe der Mindestlohn nicht wieder zum Spielball der Politik werden. Dulger verwies auf die grundgesetzlich garantierte Tarifautonomie, nach der die Unternehmen mit den Gewerkschaften die tariflichen Entgelte aushandeln. Leider verschwieg er, dass sich seit langem sehr viele Vertreter der Kapitalseite dieser Regelung entziehen, indem sie die Tarifbindung aufkündigen.