Hemingway Daiquiri

»Wir brauchen sehr, sehr große finanzielle Mittel zur weiteren Unterstützung der Ukraine im militärischen Bereich, um ihr Recht auf Selbstbeseitigung umsetzen zu können.« Diesen Baerbock schoss Annalena am 20. Juli vor Journalisten bei einem Treffen der europäischen Außenminister in Brüssel. Sie meinte natürlich »Selbstverteidigung«, aber es reichte auch bei wohlwollendem Zuhören maximal für »Selbstverseitigung«. Was soll’s, die Botschaft kam an, wenngleich es kaum noch was zu beseitigen gibt. Schon längst ist die Ukraine kein autonomer Staat mehr, sondern ein blutiges Filetstück für das US-Kapital, mit freundlicher Unterstützung von ukrainischen Faschisten und europäischen Steuerzahlern (jüngst 1,5 Milliarden Euro).

Die Plauener WG tröstet sich derweil mit Frauenfußball. Aber auch hier: Ungereimtheiten. Bei Männerfußballspielen wird immer mal wieder auf gut geschminkte »Spielerfrauen« geschnitten. Und beim Frauenfußball? Allenfalls auf das verkniffene Gesicht des Trainers bzw. der Trainerin bei den Deutschen, und nie auf die Spielerinnenpartner und vor allem -partnerinnen in den Rängen – sicher wegen eines noch latent vorhandenen Lesbentabus im Sport. »Politisch korrekt wäre es, diese Schnitte auch beim Männerfußball wegzulassen«, findet Roswitha, die nicht so gerne »Tussis« guckt.

Noch vieles könnte auf den Müllhaufen des Medienalltags, nur nicht die sympathische Granma aus Kuba. Wir lernen, dass der »Erste Sekretär des Zentral­komitees der Kommunistischen Partei und Präsident der Republik Miguel Díaz-Canel Bermúdez« (jetzt ausatmen) viel herumreist, um Kubas Beziehungen zu politischen Freunden mit herzlichen Umarmungen in wichtigen Ressorts stetig zu vertiefen. Das ist so beruhigend wie ein langsamer Samba in der untergehenden Sonne Havannas. Auch wenn man im nächsten Artikel über die kubanischen Ordnungskräfte gerne wüsste, worin nun genau ihre »präventiv-prophylaktischen Aktionen« bestehen, die sie sie an Personen durchführen, »deren Verhalten die Gemeinde irritiert«. Die Granma bleibt hier, genau wie in der Wiedergabe der Gesprächsinhalte mit dem bolivischen, serbischen, vatikanischen und italienischen Staatsoberhaupt recht unkonkret. Dafür besticht sie mit einer fürs Spanische typischen Vornehmheit des Ausdrucks, dessen Übersetzung ins Deutsche gelungen ist.

Erbaulich auch die Sportseiten: Die kubanischen Frauen erobern eine Siegertreppe nach der anderen: im Handball, Boxen, Schwimmen und Judo. »Nichts wie hin!« schwärmt Roswitha, und das Vorhaben rückt in greifbare Nähe, denn: »Es gibt kein Land in Europa, das so beliebt ist wie Kuba«, so der Präsident von Serbien, Aleksander Vucic, bei dem Besuch von Miguel Díaz-Canel vergangenen Juni in Belgrad (S. 5). »Da nehmen wir doch den Peugeot!« jubelt Rossi und mixt für unsere Kühltasche Hemingways Lieblingsdrink:

Hemingway Daiquiri

6 cl weißen Rum, 1,5 cl Maraschino, 2,25 cl Limettensaft und 1,5 cl rosa Grapefruitsaft in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben. Die Mischung für 15 bis 20 Sekunden gründlich durchschütteln. In ein Cocktailglas abseihen und mit einer Limettenscheibe garniert servieren.