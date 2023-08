Famos verpackte Kriegshetze

jW

Unter der Überschrift »Kein Bluff« wird in der Frankfurter Rundschau (FR) vom Freitag ein Kommentar von Johannes Dieterich zum Staatsstreich in Niger in der Unterzeile so zusammengefasst: »Wenn die Putschisten in Niger nicht einlenken, werden die ECOWAS-Staaten ihre Drohung umsetzen.« Wenn also in den afrikanischen Staat einmarschiert wird, ist das für Dieterich »alternativlos«. Stärkstes Argument: »Sonst verliert das Bündnis mit einem Dutzend Präsidenten seine Glaubwürdigkeit.« »Glaubwürdigkeit« ist im linksliberalen bundesdeutschen Politbetrieb ungefähr so etwas wie die unbefleckte Empfängnis: heute noch für Frieden, morgen für »Zeitenwende«, Rüstungsexplosion und Krieg.

Der Feinsinn eines Kommentators der sozialliberalen FR, die nach mehreren Pleiten mehrheitlich im Medienzoo des Milliardärs Dirk Ippen (u. a. Münchner Merkur, Hessische/Niedersächsische Allgemeine, Westfälischer Anzeiger, Kreiszeitung Syke und viele andere mehr) gelandet ist, unterscheidet auf jeden Fall zwischen Intervention und Intervention. Die noch nicht gestartete in Niger zählt Dieterich offenbar jetzt schon zu den guten, ein kritisches Wort gegen Gewaltdrohung oder gar Vorbereitung zum Angriffskrieg findet sich bei ihm nicht. Sie ist so unvermeidbar wie das Wetter. Er vermerkt immerhin, dass die »nigrische Junta einen ›Krieg‹ angekündigt« habe und Mali, Burkina Faso und Guinea ihr Hilfe leisten wollen. Dieterich: »Die Folge könnte ein Regionalkrieg werden, wie ihn Westafrika noch nie erlebt hat.«

Das klingt nach zwölf Jahren Terror und Chaos seit dem NATO-Angriff auf Libyen 2011 wenig übertrieben, aber wenn »wir«, das Wertebündnis, einen Krieg beginnen, dann ist das erstens kein Krieg und zweitens erlebt den auch niemand. Beispiel: der Krieg der Putschisten in Kiew seit 2014 gegen die russischsprachigen Bewohner der Ostukraine, der 14.000 Todesopfer forderte. Der kam in deutschen Zeitungen wie der FR praktisch nie vor. Der tägliche Beschuss von Wohngebieten in Lugansk oder Donezk ist nicht nennenswert, die dort Lebenden sind nämlich »Prorussen« – eine bis 2014 bei hiesigen Journalisten unbekannte Ethnie.

Dieterichs Gewissheit, dass der ECOWAS-Krieg kommt, lässt ihn fragen, ob der nigrische Putschgeneral Abdourahamane Tchiani »die Stimmung« unter den ECOWAS-Staatschefs falsch eingeschätzt habe. Die hängen zwar mehr oder weniger an der Leine der USA oder Frankreichs, aber so Schnödes wie Interessen oder Einfluss rangiert in der Politik selbstverständlich so weit hinter »Glaubwürdigkeit«, dass es unsichtbar ist. Immerhin fallen Dieterich fast zum Schluss noch die Einwohner ein: »Wenn man nur wüsste, was die Nigrer und Nigrerinnen von dem Umsturz halten.« Dieterichs Antwort: »Nun kann man Menschenmengen (nicht nur) in Afrika günstig mieten. Die tatsächliche Stimmung im Land bleibt angesichts mangelnder Ausdrucksmöglichkeiten und Meinungsumfragen leider ein Rätsel.« Das hat der FR-Demokratieexperte zugleich gelöst: Es geht um »Stimmungen« in Menschenmengen, die »günstig« gemietet werden können. Fast wie auf dem Kiewer Maidan im Herbst 2013 und im Winter 2014, als Demonstranten in US-Dollar und Euro oder gleich in Waffen und Munition ausbezahlt wurden.

Zum schlechten Dieterich-Schluss: Sollte eine friedliche Lösung nicht gefunden werden (die entsprechenden Angebote der nigrischen Militärs erwähnt er nicht), muss ECOWAS-Chef und Präsident Nigerias Bola Tinubu »Ernst machen«: »Denn anders ist die ansteckende Machtgier der westafrikanischen Generäle dann offensichtlich nicht zu stoppen.«

Um mehr als Machtgier geht es nämlich nicht bei »westafrikanischen Generälen« – wegen Herkunft und Hautfarbe? Für famos verpackte linksliberale Kriegshetze reicht das völlig.