Ryogo Yamaguchi/Jiji Press/picture alliance Ein Novum in Japan: Eine Regierung ohne die Liberaldemokraten, Tokio, Ende Juli 1993

Vor 30 Jahren kam es in Japan zu einem politischen Erdbeben: Am 9. August 1993 wurde Hosokawa Morihiro im japanischen Parlament von einer Koalition aus sieben Parteien und einer Faktion knapp zum neuen Premierminister gewählt. Damit war die 38jährige Alleinherrschaft der Liberaldemokratischen Partei (LDP) beendet.

Politische Verschiebungen hatten sich in den Jahren zuvor bereits angekündigt. Skandale erschütterten die politische Landschaft, seit November 1987 war es in der LDP viermal zu einem Chefwechsel gekommen.

Doch die Ursachen für den Machtwechsel lagen tiefer. Die einsetzende Globalisierung nach dem Fall der Berliner Mauer 1989 hatte eine Dynamik ausgelöst, der Japan mit seinem »veralteten« System hilflos gegenüberstand: Das Land war nach außen abgeschottet, viele Regeln begünstigten Partikularinteressen, die Politik war korrupt, wichtige Entscheidungen wurden verzögert, überall herrschte Reform- und Innovationsstau – so wenigstens sahen es liberale und reformfreudige Kräfte, später sollte man einige von ihnen »Neoliberale« nennen.

Ein japanischer Don Quijote

Auch das Heilmittel glaubte man gefunden zu haben, erinnert sich Kawauchi Hiroshi gegenüber jW, der seine politische Karriere 1993 begann und bis vor kurzem Unterhausabgeordneter der größten Oppositionspartei KDP war: Die Alleinherrschaft der LDP habe Reformen verhindert und deshalb gebrochen werden müssen. Und dafür brauchte es ein neues Wahlsystem, denn das bisherige mit mittelgroßen Wahlbezirken begünstigte klar die stärkste Partei – die LDP.

Einer, der fest an die Reformfähigkeit der japanischen Politik glaubte, war Hosokawa selbst, wie er gegenüber jW in seinem Atelier – der 85jährige ist heute Künstler – erklärte. Wie ein japanischer Don Quijote habe er bereits 1992 die »Neue Partei Japan« gegründet, mit der er gegen das Establishment aus LDP und der mächtigen Beamtenschaft antreten wollte. Gleich bei den ersten Oberhauswahlen 1992 erzielte er mit vier gewonnen Sitzen einen Achtungserfolg. Dies ermutigte weitere Abgeordnete um den Aufsteiger Ozawa Ichiro, aus der LDP auszutreten und im Juni 1993 die »Erneuerungspartei« zu gründen. Dadurch verloren die Liberaldemokraten die absolute Mehrheit im Parlament – nach einem Misstrauensvotum mussten Neuwahlen ausgeschrieben werden.

Und die hatten es in sich: gleich neun Parteien und eine Faktion errangen Sitze, für die LDP reichte es nicht zur absoluten Mehrheit. Einer der Köpfe der anschließenden Koalitionsverhandlungen war Ozawa. Vier Tage nach den Wahlen vom 18. Juli kam es in einem Hotelzimmer zu einem historischen Treffen zwischen ihm und Hosokawa. Ozawa bot diesem den Premierministerposten an, Hosokawa akzeptierte.

Doch noch war nicht klar, wer die Koalition bilden sollte. »Ich machte eine Koalitionsbeteiligung vom Einverständnis zur Wahlreform abhängig«, erklärte Hosokawa. Sieben Parteien und eine Faktion zeigten sich einverstanden, die LDP blieb eine Antwort schuldig. Damit waren die Koalitionsverhandlungen abgeschlossen.

Hosokawa sei es neben der Zerschlagung des Systems, das die Alleinherrschaft der LDP ermöglicht hatte, vor allem auch um das Image Japans im Ausland gegangen, das mit den japanischen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg zusammenhing. Gleich am 10. August bei der ersten Pressekonferenz nach seiner Antrittsrede bezeichnete er den Krieg als Invasion – ein Novum für einen japanischen Ministerpräsidenten.

In der LDP schäumten etliche vor Wut, aus dem Ausland jedoch, auch aus asiatischen Ländern, kamen viele wohlmeinende Reaktionen. Sein Statement habe den Weg für die Kriegsentschuldigung des späteren sozialistischen Premiers Murayama Tomiichi geebnet, meinte Hosokawa.

Das Regieren in der Riesenkoalition habe sich jedoch als äußerst schwierig erwiesen. Positionen und Überzeugungen variierten, vor allem in der Sicherheitspolitik, wo etwa die Sozialistische Partei Japans (SPJ) – die größte Partei im Bündnis – die japanische Verfassung damals sehr genau auslegte und die Selbstverteidigungskräfte als verfassungswidrig erachtete.

Auf die Frage, ob er sich der Schieflage in der Koalition vorher nicht bewusst gewesen sei, antwortet Hosokawa ausweichend. »Ich musste es einfach versuchen«, meint er dazu lakonisch. Die Debatten in der SPJ – gespalten in einen rechten und einen linken Flügel – hätten sich während seiner Regierungszeit oft bis zum Morgengrauen hingezogen, während er in seinem Zimmer auf eine Antwort gewartet habe, erinnerte sich Hosokawa weiter. »Rückblickend wäre ich vielleicht doch besser eine Koalition mit dem liberalen Flügel der LDP eingegangen«, sagt er nachdenklich.

Trotz Widrigkeiten gelang es ihm Ende Januar 1994, die Wahlreform durchs Parlament zu bringen. Da einige SPJ-Abgeordnete absprangen, brauchte er dazu allerdings die Stimmen der LDP. Sein ursprünglicher Gesetzesvorschlag von 250 Einmandatswahlkreisen und 250 Sitzen aus der Verhältniswahl wurde verwässert. Schließlich einigte man sich auf die Formel 300/200. Diese Reform sollte ein Zweiparteiensystem mit regelmäßigen Machtwechseln etablieren, wie es etwa in den USA der Fall ist.

Rücktritt

Mitte Dezember 1993 hatte Hosokawa im Rahmen der GATT-Verhandlungen das Importverbot für Reis aufgehoben – auch dies gegen viel Widerstand aus Kreisen von LDP und SPJ. Doch das große Ziel sei die Wahlreform gewesen, sagt Hosokawa. Danach sei in der Koalition die Luft raus gewesen. »Die Fronten waren verhärtet, die wichtigsten Köpfe des Bündnisses sprachen nicht mehr miteinander, es kam zum politischen Stillstand.« Als nächstes wollte Hosokawa die Verwaltungsreform angehen, doch daran sei beim damaligen Zustand nicht zu denken gewesen.

Gleichzeitig habe er das Gefühl gehabt, wichtige politische Wegmarken für die Zukunft gesetzt zu haben, an denen frühere Kabinette gescheitert waren. Und da er kein Sesselkleber sei, habe er bereits Ende Januar 1994 gedacht, seine Arbeit sei eigentlich beendet. Am 8. April gab er seinen Rücktritt bekannt, am 28. übernahm Hata Tsutomu von der »Erneuerungspartei« die Regierungsgeschäfte.

Nachdem die LDP zwischenzeitlich wieder an die Regierung gelangt war, kam es 2009 – wie von den Vätern der Wahlreform erhofft – zum Machtwechsel, als Hatoyama Yukio von der DPJ die Unterhauswahlen gewann. Trotzdem steht die Wahlreform von 1994 in der Kritik, schließlich regiere die LDP nun schon wieder seit mehr als zehn Jahren ununterbrochen. Doch Hosokawa kontert mit dem Beispiel Großbritannien, wo die Konservativen unter Thatcher und Major 18 Jahre lang am Stück regierten, bevor Tony Blair von der Labour Party 1997 die Macht übernahm.