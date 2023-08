Nachschlag: Holmes sweet Holmes

CBS Broadcasting Inc. Immerhin schlafen kann er

Das Finale der fünften Staffel besticht durch genau gar nichts. Was aber von der Serie überhaupt gilt. 81 Schauspieler haben Sherlock Holmes bislang verkörpert. Jonny Lee Miller gehört in die sichere Top five der langweiligsten von ihnen. Das Rezept von ­»Elementary« war einfach und vielleicht deswegen so erfolgreich: Man nahm dem Detektiv eine gehörige Portion deduktives Genie und ersetzte den freigewordenen Platz durch ein Streben nach sozialer Zugehörigkeit. Den Rest besorgte ein aufdringlicher Modernismus. ­Alles wurde gossenhaft, der prätentiöse Stil wich dem juvenilen, das Britische dem US-Amerikanischen. Die Idee einer weiblichen Watson-Figur war nur scheinbar kühn, sie reproduzierte das traditionelle Bild, dass Watson ja immer der Dumme ist und die Serie so zum endlosen Mansplaining gerät. Mycroft, eigentlich the smart one der Brüder, scheint Sherlock nicht einmal ebenbürtig und passt damit ebenfalls ins Bild. Zu allem Überfluss ist ­Sherlock dann noch Spurs-Fan. Das war nun wirklich nicht nötig. (fb)