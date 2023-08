Gemeinfrei Irgendwie mag er diese Schurken: Autor Kloubert ist fasziniert vom Warlord Zhang Xueliang (vorn, l.), hier mit Chiang Kai-shek (r.) 1930

In den 1920er und frühen 1930er Jahren war China auf den Status einer Halbkolonie herabgedrückt. Wichtige Küstenstädte waren von westlichen Mächten übernommen, in anderen kontrollierten die Kolonialmächte von Konzessionsgebieten aus die Umgebung. Vom Nordosten her drang der japanische Imperialismus vor. 1932 spalteten die Japaner die Mandschurei als Marionettenstaat ab, und schon 1937 begann mit dem japanischen Angriff auf das chinesische Kernland im Osten das, was 1941 zum Zweiten Weltkrieg werden sollte. In China selbst herrschte Bürgerkrieg: Kommunisten kämpften seit 1926 gegen die Guomindang, die ihrerseits in verschiedene Fraktionen gespalten war.

Neben diesen ideologisch relativ klar bestimmbaren Hauptkräften des Bürgerkriegs gab es eine Vielzahl lokaler Warlords, von denen es den meisten allein um Macht und ums Beutemachen ging. Sie waren untereinander durch lockere Bündnisse verknüpft. Verrat und Seitenwechsel galten als Normalfall. Niederrangige Truppenführer beherrschten ein paar Bezirke oder mussten als Gefolgsleute mächtigerer Kriegsherren dienen, bis sich ihnen vielleicht die Chance eines Aufstiegs bot. Die mächtigen Warlords hingegen kontrollierten ganze Provinzen.

Der erfolgreichste unter ihnen war Zhang Zuolin, der »alte Marschall«. 1875 geboren, hatte er noch im Kaiserreich eine Karriere als Anführer einer Räuberbande begonnen, bevor er die Seiten wechselte und als Fachmann seine Leute zur Banditenbekämpfung einsetzte. In den Kämpfen nach der Revolution 1912 äußerst erfolgreich, kommandierte er schließlich eine nach Zehntausenden zählende Armee, mit Panzertruppen und Luftwaffe. Allerdings lag sein Herrschaftsbereich im Nordosten Chinas, dem ersten Ziel der japanischen Expansion. Wenn er auch, um interne Feinde zu beseitigen, mit Japan kooperiert hatte. Am Ende stand er im Wege. Mitsamt seinem Reisezug wurde er 1928 in die Luft gesprengt.

Sein Sohn, Zhang Xueliang, stellte sich als weniger zahm heraus, als die japanischen Attentäter kalkuliert hatten. Seine Qualifikation bewies der »junge Marschall«, indem er die engsten Gefolgsleute seines Vaters, also potentielle Konkurrenten bei der Nachfolge, zu einer Partie Mah-Jongg einlud, bei der die Gäste dann abgemurkst wurden. Andere seiner Unternehmungen verliefen weniger erfolgreich. Ein Angriff auf die Sowjetunion 1929 brach schnell zusammen, und auch der japanischen Expansion hatte Zhang Xueliang wenig entgegenzusetzen. Seine mandschurischen Truppen mussten sich zurückziehen. Ohne feste Heimatbasis waren sie de facto Chiang Kai-shek untergeordnet, dem im Bürgerkrieg erfolgreichen Führer des rechten Flügels der Guomindang.

1935 sollten seine Truppen bei Xian gegen die nach dem Langen Marsch geschwächten Kommunisten eingesetzt werden. Doch war auch Zhangs Armee in keinem guten Zustand. Lieber als gegen Linke wollten sie gegen die Japaner kämpfen, die sie aus ihrer Heimat vertrieben hatten. Zhang suchte die Verständigung mit der kommunistischen Führung und verhandelte mit Zhou Enlai. Chiang Kai-shek wurde bei einem Besuch Ende 1936 als Geisel genommen. Er kam erst wieder frei, nachdem er zugesichert hatte, dass der Kampf gegen Japan Vorrang vor der Vernichtung der Kommunisten hatte. Der »junge Marschall«, sicherlich kein Linker, wird deshalb in der Volksrepublik China heute positiv gesehen.

Rainer Kloubert nennt sein Buch, in dem Zhang Xueliang im Zentrum steht, einen »Bilderbogen aus dem chinesischen Bürgerkrieg«. Damit sind freilich neben den Stärken des Bandes auch seine Schwächen bezeichnet. Der Verfasser ist kein Wissenschaftler, sondern ein Liebhaber. Er war Sprachlehrer an der Militärakademie von Taiwan, wechselte als Dozent in die Volksrepublik China, wo er später verschiedene deutsche Unternehmen repräsentierte. Seit seinem Rückzug aus dem Berufsleben vor gut 20 Jahren schreibt er Bücher über China, sowohl Romane als auch historische Darstellungen.

Systematik ist seine Sache nicht. Es gibt etliche Wiederholungen, manche Zahlenangaben sollte man besser nachprüfen, ein paar Behauptungen über den »chinesischen Volkscharakter« lieber gleich vergessen. Schilderungen seiner persönlichen Erlebnisse an den Orten, von denen die Rede ist, sind immerhin in die umfangreichen Fußnoten verschoben. Einige Behauptungen irritieren sehr, zum Beispiel die, dass die Japaner bei ihrem Einmarsch 1937 auf keinen nennenswerten Widerstand gestoßen seien und die Chinesen sich arrangiert hätten.

Auf der anderen Seite teilt sich Klouberts Begeisterung über seinen Gegenstand unmittelbar mit. Zhang Xueliangs Biographie ist flankiert von Dutzenden anderer Leben, die mehr oder minder knapp umrissen werden: Warlords, Kompradoren, Wissenschaftler, Mafiosi, Journalisten, Spione, hauptberufliche Attentäter. Viele von ihnen mit mehreren Talenten begabt und passionierte Seitenwechsler. Man erfährt viel über das großstädtische Bürgertum der Zeit, Geschlechterverhältnisse und Familienleben, ausländische Einflüsse, über Regeln und Anarchie des Politischen. Weniger erfährt man über die ökonomischen Grundlagen der Warlords oder ihre zahlreichen Opfer. Kloubert blickt, ganz ohne schlechtes Gewissen, auf die Führungsschicht; irgendwie mag er diese Schurken. Entsprechend anschaulich sind seine Schilderungen, zudem durch zahlreiche Abbildungen unterstützt und auf keiner der gut 400 großformatigen und zweispaltig gesetzten Seiten langweilig. Er beherrscht die Technik, Verhältnisse durchs charakteristische Detail zu verdeutlichen und mit einem gewissen Humor erhellend Skurriles zu schildern. So vermittelt dieses Buch, trotz unübersehbarer Fragwürdigkeiten, Wichtiges über die chinesische Geschichte im frühen 20. Jahrhundert.