Jens Büttner/dpa

Schwerin. Die Beschäftigten der Pflegedienste in Mecklenburg-Vorpommern lassen nicht locker. Am Freitag protestieren sie erneut landesweit für bessere Arbeitsbedingungen sowie mehr finanzielle Absicherung der Betreuung für ältere Menschen. Angaben des Netzwerks »Pflege in Not« zufolge gingen in Rostock, Neubrandenburg, Bad Doberan, Güstrow, Greifswald, ­Stralsund, ­Parchim, Schwerin und Wismar insgesamt gut 650 Menschen unter dem Motto »Pflege macht arm« auf die Straße. In Schwerin blockierten die Demonstrierenden kurzzeitig eine Straße – unter ihnen befanden sich die 90 Jahre alte Hildegard Grulke und Pflegekraft Alexandra Minkoley (Foto).

Es war bereits der dritte landesweite Protest in kurzer Zeit. Ein Anliegen, das die Demonstrierenden einem Sprecher zufolge umtreibt, ist die lange Zeit, die vergeht, bis Rechnungen durch die Sozialhilfeträger beglichen werden. In diesem Zusammenhang wurde erst kürzlich scharfe Kritik an der AOK Nordost geübt. Diese falle »damit auf, erneut den Pflegediensten bürokratische Schikanen aufzuerlegen«. Konkret ging es um ein kürzlich eingeführtes Nachweisverfahren für Löhne. Dieses Vorgehen habe zuletzt bereits zu Verzögerungen von neun Monaten geführt.

Die nächste Aktion ist mit einer Sternfahrt aus acht Orten mit Ziel Schwerin für den 1. September angekündigt. Und auch damit soll es nicht enden. Ziel sei es, weiterzumachen, bis auf Bundesebene die versprochene Pflegereform umgesetzt werde, hieß es. (jW)