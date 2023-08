Martin Schutt/dpa Alles andere als unabhängig: Patientenberatung in der BRD

Das Versprechen der Ampelregierung lautete, die Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD) in eine »dauerhafte, staatsferne und unabhängige Struktur« zu überführen. So steht es im Koalitionsvertrag von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP. Von wegen! Inzwischen verdichten sich die Zeichen, dass die Anlaufstelle für Ratsuchende in Gesundheitsfragen politisch entsorgt werden soll. Angesichts der jüngsten Vorgänge befand dazu UPD-Geschäftsführer Thorben Krumwiede nun im Gespräch mit junge Welt: »Es deutet alles darauf hin, dass man an der UPD kein großes Interesse hat.« Weniger diplomatisch drückte sich Gregor Bornes von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Patientenstellen (BAGP) aus: »Die wollen das Ding kaputtmachen.«

Mit »die« sind die Krankenkassen gemeint, angeführt durch den Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-SV). Der habe seit den ersten Tagen der UPD alles unternommen, die Arbeit der gemeinnützigen, in gesetzlichem Auftrag tätigen Organisation zu »torpedieren«, erklärte Bornes gegenüber dieser Zeitung. »Und jetzt holt man zum letzten Schlag aus.« Als Handlanger betätigt sich dabei der Bundesgesundheitsminister. Wie jW am 25. Juli berichtete, haben der SV-Verwaltungsrat und Karl Lauterbach (SPD) in geheimer Kungelrunde vereinbart, die geplante UPD-Stiftung unter die Quasiherrschaft der Krankenkassen zu stellen. Demnach soll der Spitzenverband weitreichenden Einfluss bei der Bestellung des Vorstands, auf die Finanzen und die Beratungsinhalte nehmen. Themen zur Pflege könnten fast komplett aus dem Leistungskatalog gestrichen werden.

Das alles war absehbar, weil nach dem im Frühjahr beschlossenen UPD-Gesetz der GKV-SV mit 15 Millionen Euro jährlich nicht nur die Finanzierung der Servicestelle stemmen, sondern auch die Satzung für die Stiftung schreiben soll. Dagegen hatte die Mehrheit der im Parlament angehörten Experten vor dieser Konstruktion gewarnt und eine steuerfinanzierte UPD empfohlen, selbst der Spitzenverband riet zu diesem Weg. Dass sich am Ende die SPD gemeinsam mit der FDP durchsetzte, mündete laut Kathrin Vogler in »eine Katastrophe mit Ansage«. Damit habe man den Krankenkassen das »Heft des Handelns überlassen und natürlich Begehrlichkeiten geweckt«, bemerkte die gesundheitspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Die Linke gegenüber jW. Aus ihrer Sicht ist es praktisch ausgemacht, dass die Aufstellung der neuen Stiftung mindestens aufgeschoben wird, wobei »Verzögerung (…) auch Verhinderung bedeuten (kann)«.

Eine bruchlose Weiterführung der in Abwicklung befindlichen alten UPD – unter dem Dach der Callcenterfirma Sanvartis – zum 1. Januar 2024 erscheint schon jetzt ausgeschlossen. »Allein um den Rahmen der Stiftung zu schaffen, braucht es sechs bis acht Monate«, weiß Krumwiede. »Erst dann kann ein Vorstand berufen werden, der dann erst damit anfangen kann, neue Mitarbeiter einzustellen.« Die noch bestehende 120köpfige Belegschaft erhalte am 1. September ihre Entlassungspapiere, die zum Jahresende wirksam werden. Viele der Beschäftigten würden sich einen anderen Job suchen und stünden dann für den Neuaufbau nicht mehr zur Verfügung. »Der Betrieb muss ziemlich sicher mindestens vorübergehend eingestellt werden«, so der UPD-Chef. Lauterbach versucht hingegen weiterhin weiszumachen, die Geschäfte könnten übergangslos weiterlaufen. Dabei haben die maßgeblichen Patientenorganisationen, die mit ihrem Zutun den Laden erst mit Leben füllen könnten, in Reaktion auf den jüngsten Kuhhandel ihre Beteiligung abgesagt. In einer Erklärung vom Donnerstag bekräftigten sie diese Haltung. Sollte an den Plänen festgehalten werden, die UPD zu einem GKV-Anhängsel zu machen, stehe das unabhängige Informations- und Beratungsangebot »vor dem Aus«.

Das wäre genau nach dem Gusto des Spitzenverbands. Der ehemalige UPD-Frontmann Sebastian Schmidt-Kaehler formulierte dies zu Wochenanfang in einem Beitrag für den Tagesspiegel so: »Für ihn galt von Anfang an das erste Gebot, wonach die gesetzlich Versicherten keine anderen Ansprechpartner haben dürften als die Krankenkasse.« Die »politische Havarie« der UPD sei insofern ein »trauriges Beispiel für Staats-, System- und Politikversagen«. Laut Linke-Politikerin Vogler wird sich am kommenden Mittwoch der Gesundheitsausschuss des Bundestags mit der veränderten Sachlage befassen – Minister Lauterbach wird aber nicht erscheinen. »Dass er sich dafür nicht einmal eine Stunde Zeit nimmt, kann eigentlich nicht sein«, sagte Vogler genervt.