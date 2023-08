-/dpa Ein Hoch auf die Kürzungen: Kinder einfach mit zur Arbeit nehmen, wenn die Kita zu hat

Die Kinderbetreuung wurde in den vergangenen Jahren zwar ausgebaut. Doch verlässlich sind die Angebote nicht. Das belegt eine am Freitag veröffentlichte Untersuchung des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung. Gut 57 Prozent der befragten Eltern, die ihr Kind in einer Kindertagesstätte oder einer Tagespflege unterbringen, können nicht auf eine zuverlässige Betreuung vertrauen, weil es immer wieder zu verkürzten Betreuungszeiten oder zeitweisen Schließungen wegen Personalmangels kam.

Das WSI befragte im Juli mehr als 5.000 repräsentativ ausgewählte erwerbstätige und arbeitsuchende Menschen online zu dem Thema. Dass mehr als die Hälfte sich nicht auf die Kinderbetreuung verlassen könne, sei ein Alarmsignal. »Die frühe Bildung in Deutschland steht auf wackligen Füßen«, erklärte dazu die wissenschaftliche Direktorin des WSI, Bettina Kohlrausch. Zwar seien die Angebote in den vergangenen zwei Jahrzehnten stark ausgebaut worden; vor allem seit vor zehn Jahren der Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz ab dem ersten Lebensjahr eingeführt wurde. Doch nach wie vor fehlt es an Betreuungsplätzen, und die vorhandenen stehen nicht durchgängig zur Verfügung. »Unzureichende finanzielle Ausstattung und der damit zusammenhängende Fachkräftemangel in Erziehungsberufen machen sie unzuverlässig.«

Kürzungen bei den Betreuungszeiten oder temporäre Schließungen von Kitas stellen Eltern vor erhebliche Probleme: Nahezu die Hälfte der betroffenen Befragten musste während der unerwarteten Einschränkungen Urlaub nehmen oder Überstunden abbauen, um die Kinder zu versorgen. Fast 30 Prozent reduzierten zeitweise ihre Arbeitszeit. Die Befragung förderte dabei die typische Geschlechterungerechtigkeit zutage: 63 Prozent der Väter in heterosexuellen Beziehungen habe angegeben, dass ihre Partnerin die Kinderbetreuung übernommen hätte, während umgekehrt lediglich 33 Prozent der Mütter gleiches über ihre männlichen Partner berichteten.

Eine schnelle Lösung für die Probleme, die sich über Jahre aufgebaut hätten, gebe es nicht, so WSI-Direktorin Kohlrausch. Trotzdem müsse die Politik rasch etwas tun. Wichtig wären eine Ausbildungsoffensive für Erziehungsberufe, bessere Personalschlüssel und eine höhere Bezahlung. »Und mehr Geld könnte abgewanderte Fachkräfte dazu bewegen, wieder in den Bereich der frühen Bildung zurückzukehren.« Derzeit fehlen laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung (Freitagausgabe) rund 98.600 Erziehungskräfte in Kitas, bis 2030 könnte die Zahl auf 230.000 wachsen.