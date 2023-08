Pa/PA Wire/dpa Labour-Chef Keir Starmer ist weiterhin zur Rechten seines Vorgängers Jeremy Corbyn anzutreffen (London, 26.11.2018)

Die nächsten Wahlen zum britischen Unterhaus werfen bereits ihre Schatten voraus. Für das Votum im Sommer 2024 oder Winter 2024/25 wird links der Labour Party eifrig versucht, sich neu zu formieren. Eine Initiative hat nun angekündigt, eine neue Partei zu gründen und zu den Wahlen antreten zu wollen. Der Aufruf zur neuen politischen Kraft mit dem Titel Transform Politics erfuhr in den ersten Tagen große Resonanz. Ob der Gründungsprozess jedoch vor der nächsten Wahl erfolgreich abgeschlossen werden kann, ist fraglich.

Der »rechte Flügel« habe »die Kontrolle über Labour zurückerobert«, hieß es in der knappen Erklärung, die Ende vergangener Woche veröffentlicht wurde. »Jeremy Corbyn und seine Politik, die Millionen in unserer Gesellschaft inspirierte, wurden verstoßen.« Dies habe dazu geführt, dass Labour Streiks und Renationalisierungen ablehne, Flüchtlinge nicht unterstütze und die hohen Studiengebühren nicht abschaffen möchte.

Zehn Prinzipien wurden dargelegt, die die neue Partei ausmachen sollen. Diese bleiben vage und breit: demokratisch, ökosozial, internationalistisch und irgendwie sozialistisch möchte die neue Partei sein. Unter diesen haben sich vier linke Kleinstparteien und Labour-Abspaltungen zusammengefunden: Die treibende Kraft dürfte Left Unity sein, eine Gruppe, die vor einigen Jahren vom Filmemacher Ken Loach gegründet wurde und seither keinen Einfluss auf die britische Politik spielen konnte. Auch zählt die Breakthrough Party, die sich nach dem Ende der Corbyn-Ära von Labour abgespalten hat, sowie die ehemalige Labour-Gruppe in Liverpool mit ihren drei Stadträten zu den Unterstützern.

»In den letzten Jahren ist Labour weit nach rechts gegangen«, erklärte Kate Hudson im jW-Gespräch. »Das Erbe von Corbyn wird ausgelöscht und linke Mitglieder systematisch aus Labour ausgeschlossen«, so die Mitinitiatorin des Aufrufs, die zugleich Exekutivmitglied der Europäischen Linkspartei ist, zu der auch Die Linke gehört. Es gebe in Großbritannien »keine Heimat mehr für Linke in der politischen Landschaft«, stellte Hudson fest. Da viele Menschen noch immer die Ideen von Corbyn unterstützten, gelte es, ihnen durch Transform Politics diese neue Heimat zu schaffen.

Dem stimmt auch Andrew Burgin, Koordinator der neuen Initiative und Mitglied von Left Unity, zu: »250.000 Menschen haben Labour seit dem Ende von Corbyn verlassen.« Viele Stadt- und Gemeinderäte würden als Unabhängige weitermachen. Auch einige bekannte Figuren unterstützen die neue Initiative. Darunter die ehemalige Parlamentsabgeordnete Thelma Walker, Derek Wall, der ehemalige Sprecher der Grünen, oder etwa Ian Hodson, Chef der Gewerkschaft der Lebensmittelindustrie.

Ob das für die Gründung einer neuen Partei reicht, weiß Hudson nicht: »Wir haben online viel Unterstützung bekommen, aber nun müssen wir zu den Leuten gehen und aktiv werden.« Burgin bringt das Problem auf den Punkt: »Viele sitzen am Rand und warten ab.« Ähnlich verhielten sich auch die Gewerkschaften, von denen die großen »noch alle mit Labour verbunden« seien, so Burgin. Sie warteten ab, wie Labour-Chef Keir Starmer sich in der Regierung verhalten werde. Solange die neue Initiative nicht wachse, würden sich ihr auch keine Gewerkschaften anschließen, bilanziert Burgin: »Die wollen beträchtliche Fortschritte sehen, bevor sie sich selbst in Bewegung setzen.«

Einen Versuch der Gewerkschaften, sich politisch zu emanzipieren, gab es im vergangenen Sommer. Diese haben nach viel Unterstützung jedoch »einfach aufgehört«, stellte Hudson fest: »Ein Schritt vorwärts und dann Stillstand.« Für eine starke Bewegung gegen Labour brauche es aber »nicht irgendeinen Zusammenschluss, sondern eine Partei«. Das unterscheide Transform Politics von anderen Bewegungen. Der Erfolg hänge auch von Jeremy Corbyns Verhalten bei den Wahlen ab. Man sei in Kontakt und er kenne den Aufruf, so Hudson. Doch Corbyn habe Labour als Parteimitglied 40 Jahre seines Lebens gewidmet. Als Unabhängiger anzutreten, sei »schwer für ihn«. Ob für Labour oder unabhängig, »er wird kandidieren«, ist sich Andrew Burgin sicher.

Auch falls die Parteigründung vor der nächsten Wahl nicht abgeschlossen wird, wolle Transform Politics antreten. »In einigen Wahlkreisen eigenständig und anderswo linke Kandidaten unterstützen«, so Burgin. Spenden im Umfang von 25.000 Pfund wurden dafür als Ziel ausgegeben. Für einen Wahlkampf wird viel mehr benötigt.

Das ehemalige Labour-Mitglied Crispin Flintoff sammelte einst 250.000 Pfund – so viel wie kein anderer in der Parteigeschichte. Im Sommer 2022 wurde er ausgeschlossen. Er ist überzeugt, dass die Unterstützer von Corbyn in einer neuen politischen Form zurückkommen werden. Vor der nächsten Wahl werde das aber nicht passieren, gibt er sich gegenüber jW skeptisch. Auch Jim Breese von OCISA (siehe Spalte) plant eine Kooperation mit linken Kandidaten wie Transform Politics. »Wir hoffen, dass alle Linken unsere Initiative im Wahlkreis von Starmer unterstützen. Unsere Regionalgruppen werden andere linke Kandidaten unterstützen«, erzählte er jW.

Der Wille, Kräfte zu bündeln und sich nicht in Kleinkriegen zu zermürben, ist ein positiver Schritt, um die Linke außerhalb von Labour zu einen. Der Wind für Parteichef Starmer dürfte rauer werden, auch wenn bis zu den Wahlen noch keine neue Partei entstanden sein sollte. Die britische Linke scheint nach der Demontage von Jeremy Corbyn wieder zu erwachen.