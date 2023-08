lebenslaute.net/cc by-nc 3.0

Das Netzwerk »Lebenslaute« hat am Freitag am Fliegerhorst der Luftwaffe in Nörvenich in Nordrhein-Westfalen Blockadeaktionen durchgeführt. Zum Hiroshima-Gedenktag spielte die Gruppe ein Aktionskonzert, um »die tödliche Routine dieses Ortes, an dem das Taktische Luftwaffengeschwader 33 der Bundeswehr im Rahmen der ›nuklearen Teilhabe‹ Tag für Tag den Atomkrieg übt«, zu unterbrechen, wie die Gruppe am Freitag mitteilte. »Atomkrieg ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit«, kritisierte »Lebenslaute«. Auf seine Vorbereitung treffe dies ebenso zu. (jW)