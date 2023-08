Jens Schicke/imago Nie wieder saurer Regen: Protest gegen Atomwaffen (Berlin, 11.4.2022)

Am 6. und 9. August jähren sich die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki. Jedes Jahr wird die Abschaffung von Atomwaffen gefordert. Was plant ICAN an diesem Gedenktag?

In diesem Jahr gibt es eine Besonderheit, denn aktuell haben Atomwaffen weltweit ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommen. Der Hollywoodfilm »Oppenheimer« hat für viel Trubel und Diskussionen gesorgt. Wir haben den Filmstart begleitet und veranstalten am Hiroshima-Tag ein »Oppenheimer«-Screening im Hackesche-Höfe-Kino in Berlin. Mit den medizinischen und politischen Expertinnen Stella Ziegler und Juliane Hauschulz werden wir inhaltliche Lücken schließen und darüber sprechen, was wir heute tun können, um uns für eine atomwaffenfreie Welt von morgen zu engagieren.

Laut einer INSA-Umfrage vom Oktober 2022 hatten rund 59 Prozent in Deutschland Angst vor einem dritten Weltkrieg. Erhöht der Krieg in der Ukraine die reale Gefahr eines Atomkrieges aus Ihrer Sicht?

Zweifelsohne ist das Risiko eines Einsatzes gestiegen. Solange es Atomwaffen gibt, ist die Gefahr eines Atomkrieges oder eines Atomwaffeneinsatzes, ob vorsätzlich oder versehentlich, absolut real und allgegenwärtig. Die Bundesregierung rüstet gerade auf – und das ohne angemessene öffentliche Debatte. Damit werden Atomwaffen weiter als legitimes Mittel der Politik verharmlost, was am Ende nur dem Aggressor hilft. Statt nukleare Aufrüstung zu betreiben, sollte die Bundesregierung die nukleare Teilhabe beenden. Die Stationierung von noch mehr Atomwaffen macht unsere Welt nicht sicherer.

Im Mai hatten Sie sich anlässlich des G7-Treffens in Hiroshima mit einem offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz gewandt. Haben Sie eine Reaktion darauf erhalten?

In unserem Brief haben wir gemeinsam mit Partnerorganisationen gefordert, dass Deutschland den UN-Atomwaffenverbotsvertrag als zentrales völkerrechtliches Instrument unterstützt. Wir bitten Bundeskanzler Scholz, die zweite Atomwaffenverbotsvertragsstaatenkonferenz im November 2023 als Beobachter zu begleiten und weitere Schritte in Richtung eines deutschen Beitritts zum Vertrag zu unternehmen. Das Ergebnis des G7-Treffens war aus unserer Sicht ernüchternd. Anstatt neue Wege der nuklearen Abrüstung zu gehen, schieben die G7-Staaten die Verantwortung von sich. So wurde zwar Russlands Absicht, Atomwaffen in Belarus zu stationieren, als »gefährlich und inakzeptabel« verurteilt, die in Deutschland und Italien stationierten US-Atomwaffen werden jedoch noch nicht einmal erwähnt. Das G7-Statement zur nuklearen Abrüstung erweckte den Eindruck, dass den Überlebenden nicht zugehört wurde.

Wie setzt sich ICAN über die Gedenktage hinaus für nukleare Abrüstung ein?

Wir setzen uns das ganze Jahr für nukleare Abrüstung ein. Dabei haben wir auch bedeutende Fortschritte erzielt, indem wir aktiv an der Ausarbeitung und Förderung des Atomwaffenverbotsvertrags mitgewirkt haben, der 2017 von den Vereinten Nationen verabschiedet wurde. Dieser Vertrag verbietet die Entwicklung, Produktion, Lagerung und den Einsatz von Atomwaffen und stärkt das internationale Recht gegen Atomwaffenstaaten. Die Mehrheit der Staaten weltweit hat sich bereits dem Atomwaffenverbotsvertrag angeschlossen und lehnt Atomwaffen aktiv ab. Durch Sensibilisierung und Bildungsarbeit arbeiten wir daran, das Bewusstsein für die katastrophalen Folgen von Atomwaffen zu schärfen.

Welche Veranstaltungen empfehlen Sie zum Gedenktag?

Am 8. August haben wir eine Onlineveranstaltung zum Thema »Geschichte und Gegenwart der Stationierung von Atomwaffen« geplant. Gerade im Kontext der Festigung der nuklearen Teilhabe durch die Beschaffung der neuen F-35-Bomber durch die Bundesregierung, ergeben sich hier wichtige und aktuelle Fragen, die wir mit Alexander Sorg, Postdoc an der VU Amsterdam, diskutieren wollen. Zudem tagt gerade in Wien, parallel zu den Gedenktagen, der Vorbereitungsausschuss für die Überprüfungskonferenz der Vertragsparteien des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen im Jahr 2026. Dort sind wir ebenfalls mit einem Side Event zu nuklearer Gerechtigkeit und einer Erklärung zur nuklearen Teilhabe vertreten.