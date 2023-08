mufkinnphotos/IMAGO/aal.photo

Für die Partei Die Linke spielen feministische Positionen eine wichtige Rolle. In ihrem Programm versteht sie sich als »sozialistisch« und »feministisch«, tritt ein für eine Gleichstellung von Frauen, Männern und LGBT-Personen, die Abschaffung von Paragraph 218 und den Kampf für gleichen Lohn bei gleicher Arbeit. Doch nicht alle in der Linkspartei tragen diese Positionen zu LGBT mit. In der vergangenen Woche gründete sich ein Zusammenschluss im Umfeld der Partei, der sich gegen diese Ausrichtung stellt.

Er steht unter dem Motto »Für echten Feminismus« und tritt nach eigenen Angaben für »materialistische, gender- und prostitutionskritische Positionen« ein. Wer sich dahinter verbirgt, ist nicht auszumachen, da sich bisher niemand dazu bekannte. Zwar steht im Impressum Markus Wollina, der Mitglied der Linkspartei in Berlin ist. Allerdings lässt sich daraus nicht schließen, welche Position er in dem Zusammenschluss hat. Was sie unter »echtem Feminismus« verstehen, haben sie in einer Grundsatzerklärung dargelegt, die am 26. Juli auf ihrer Website veröffentlicht wurde.

»Feminismus muss antikapitalistisch und materialistisch sein«, überschreiben sie die Erklärung und behandeln in fünf Paragraphen Frauenrechte, die »Transrechtsbewegung«, ökonomische Unterdrückung von Frauen sowie die Prostitution. Gleich zu Beginn widmen sie sich der Frage, was eine Frau genau sei. Für die »echten Feministen« scheint das klar: Eine Frau ist ein weiblicher Mensch, dessen Körper »auf die Produktion weiblicher Keimzellen« ausgelegt ist. Selbstbestimmte Geschlechtszuschreibungen lehnen sie ab und werten sie als »Zerstörung weiblicher Rechte«. Die »genderkritische« Position richtet sich demnach primär an trans Menschen, das heißt Menschen, die sich mit dem zugeschriebenen Geschlecht nicht identifizieren. Die Ironie des Ganzen: Der Angriff der »echten Feministen« gilt trans Frauen, nicht trans Männern.

Die Bewegung für die Rechte von trans Menschen bezeichnen sie daher als »Männerrechtsbewegung«. Sie betonen zwar, dass trans Menschen weltweit unter Diskriminierung leiden, doch reproduzieren diese selbst, indem sie trans Frauen pauschal als Männer bezeichnen, die Frauenrechte unterdrücken wollen. Sie lehnen daher »geschlechtliche Selbstbeschreibung« ab, wie sie auch im kommenden Selbstbestimmungsgesetz der Bundesregierung vorgesehen ist. Die Frage, wie trans Menschen sonst ihr Geschlecht bezeichnen sollen, das keine »Selbstbeschreibung« ist, bleibt indes unbeantwortet.

Neben dem Vorwurf, die Bewegung für Rechte von trans Menschen unterdrücke Frauenrechte, betonten sie die reale ökonomische Unterdrückung von Frauen im kapitalistischen System. Daher fordern die »echten Feministen«, dass sich die Frage der Geschlechter nicht um LGBT, sondern um die ungleiche Umverteilung sowie des eingeschränkten Zugangs von Frauen und Müttern zu Vollzeitstellen drehen muss. Darauf aufbauend lehnen sie den Begriff der »Sexarbeit« für Prostitution ab und fordern die Einführung des sogenannten nordischen Modells, das ein Verbot der Prostitution sowie eine Bestrafung von Kunden vorsieht.

Ihr Aufruf an die Linkspartei ist es letztlich, sich gegen die »Genderideologie« zu stellen. Damit stehen sie rechten Kräften wie der AfD und CDU näher als den Linken, die ebenfalls mit transfeindlichen Argumenten die Rechte der Frauen in Gefahr sehen und Stimmung gegen eine »Genderideologie« machen. Bestätigt werden die »echten Feministen« indes aus Großbritannien: Auf ihrer Website zitieren sie Labour-Chef Keir Starmer, der laut Telegraph vom 26. Juli betonte, dass er seine Haltung zum britischen Selbstbestimmungsgesetz »Self-ID« geändert habe und Rechte von trans Menschen einschränken will. Die »echten Feministen« begrüßen das und wünschen sich in der Linkspartei ähnliche Verhältnisse.