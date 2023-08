Nachschlag: Tut weh

imago/ZUMA Press

Es wurde ja viel rumgemosert seitens der Kritik, als der 24. Teil der James-Bond-Reihe 2015 in die Kinos kam. Sam Mendes’ »Spectre« nehme sich viel zu ernst, sei zu düster, die Autoverfolgungsjagden wiederum was für Oma, der Versuch, Big Data und nicht so schöne Familienangelegenheiten zusammenzuzurren, wirke recht bemüht etc. Kann man so sehen, muss man aber nicht. Der Autor dieser Zeilen hat sich prächtig amüsiert, es gab Stellen so spannend, dass er prompt an seinen Fingernägeln knabbern wollte. Der notorische Christoph Waltz gibt einen prima Folterer ab, lustvoll, psychopathisch, wundervoll höflich. Daniel Craigs Kampf gegen die inneren Dämonen verifiziert sich in seiner zerknitterten Mimik, vor allem aber in der Härte der Schläge und Tritte, die er austeilt und einsteckt. Tut auch beim Hinschauen weh. Story und Zeichnung der Helden sind so simpel, wie sie sein müssen, damit James Bond James Bond sein kann. Wer was anderes will, soll halt was anderes gucken. (msa)