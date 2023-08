Jaroslav Praszkiewicz/Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma

Zum 79. Jahrestag der Auflösung des Abschnitts B II e, des sogenannten Zigeunerlagers im Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau, ist am Donnerstag an die ermordeten Sinti und Roma in der Gedenkstätte erinnert worden. In der Nacht vom 2. zum 3. August 1944 waren die letzten 4.300 von ihnen aus dem Lager in die Gasöfen getrieben und ermordet worden. Die Sintezza Gerda Pohl aus Bremerhaven sprach für die Überlebenden und schilderte: »Auch nach dem Krieg mussten wir in Deutschland als Sinti viele Demütigungen erleiden. Und diese Erfahrungen haben – wie die NS-Zeit – mein späteres Leben dauerhaft geprägt.« Eindringlich bat sie die Anwesenden »von ganzem Herzen, bekämpfen Sie den Rassismus, wo immer er Ihnen begegnet«. Laut Presseerklärung nahmen erstmals die für Antiziganismus zuständigen Mitglieder des Deutschen Bundestages und auch Ländervertreter am Gedenken teil. In Krakow wurde unter dem Titel »Dikh He Na Bister« (»Schau hin und vergiss nicht«, Bild) eine mehrtägige Bildungsveranstaltung mit über 200 jungen Sinti und Roma sowie Nichtangehörigen der Minderheit aus ganz Europa organisiert. 2015 war der 2. August vom EU-Parlament als Europäischer Holocaustgedenktag für Sinti und Roma anerkannt worden. (jW)