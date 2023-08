Iren Dymke Gemeinheiten über Rhabarberkuchenmuttis: Almut Klotz und Reverend Christian Dabeler

Am 15. August jährt sich der Todestag von Almut Klotz zum zehnten Mal. Die Lücke, die Klotz’ Krebstod in die hiesige Indiekulturszene riss, wird sich niemals schließen – zu toll ihre künstlerischen Verdienste mit den Lassie Singers, dem Berliner Popchor, den gemeinsamen Platten und Büchern mit ihrem Ehemann Reverend Christian Dabeler, zu schön die Erinnerungen an die frühen Tage der Flittchenbar am Berliner Ostbahnhof und überhaupt, an Almut selbst.

Der Verbrecherverlag hat gerade eine Neuausgabe des ursprünglich 2008 im Ventilverlag erschienenen Erzählungsbands »Tamara und Konsorten« veröffentlicht, ergänzt um ein Nachwort vom Reverend und die bisher unveröffentlichte Kurzgeschichte »Chantal« von Almut Klotz. Sie hätten sich Anfang der Nuller Jahre nicht so recht wohl gefühlt, schreibt der Reverend in seinem Nachwort, Almut und er konnten mit der damals so angesagten Ironie, der allgemeinen Witzigkeit nichts anfangen. Als besonders erbärmlich empfanden Klotz + Dabeler (so die Schreibweise der beiden als Duo) die inflationär erscheinende, nostalgiebesoffene Literatur, in der Jungs vom Dorf davon erzählen, dass sie nach Berlin ziehen. Oder langweilige Bandgeschichten zum besten geben. Almut habe mal gesagt, dass sie eher wieder strippen gehen würde, bevor sie »alte, lustige Tourgeschichten« aufschriebe.

Klotz + Dabeler liebten kulturelle und gesellschaftliche Randfiguren, Menschen, die es wagen, nicht »dazu« (wozu?) gehören zu wollen – und vielleicht sahen sie sich auch selbst so. Folgerichtig sind die »Tamara«-Geschichten keine Popanekdoten, sondern literarische Kurzbiographien von Außenseitern. Skurrile Figuren bevölkern die Seiten, verschrobene Gestalten wie die derbe Schrottplatzsäufer:in namens Heinz oder die titelgebende Tamara, die in einem Minibriefroman auf eine glanzvolle Vergangenheit als Promifriseurin zurückblickt. Oder der Typ namens Pisse, der zur Katze wird, am Schluss der Geschichte aber wieder Pisse ist. Fantasy? Nicht wirklich, eher die merkwürdige Entwicklung eines merkwürdigen Mannes, wie auch Ruwen ein paar Geschichten weiter ein merkwürdiger Typ ist, ein mutmaßlicher Autist – wobei dieser Begriff nie fällt, nur aus der Beschreibung klar zu werden scheint.

In einigen Storys (»Hate & Hyperbolic«, »Herman Brood Ballade«) geht es auch um Bands und Rock ’n’ Roll. Aber eben nicht in Form lustiger oder glamouröser Selbstbespiegelung – die schroffen Beschreibungen von Klotz + Dabeler machen das trostlose »Business« greifbarer als manch »authentische« Autobiographie. In den Anmerkungen ist aufgelistet, welche Geschichte von wem und welche gemeinsam geschrieben wurden, es macht allerdings mehr Spaß, sich beim Lesen vorzustellen, wer sich die Gemeinheiten über die besorgten Rhabarberkuchenmuttis ausgedacht hat oder die Mär vom kleinen Roberto Schmidtke erdachte, der später als Sänger einer erfolgreichen Waveband berühmt werden sollte. Klotz’ + Dabelers Erzählungen zeichnen sich durch große Lässigkeit, zuweilen bewusste Nachlässigkeit aus, auf manchen Seiten steht gleich fünfmal das Wörtchen »irgendwie« – und das passt schon, irgendwie. Denn es geht nicht um geschliffene Grammatik, sondern um Menschen an sich, wie eine sehr gute Platte von Klotz + Dabeler heißt.