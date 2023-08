Stadtgeschichtliches Museum Leipzig Wie Johann Sebastian Bach »Der Deutsche Bach« wurde: Plakat der Neuen Bachgesellschaft (22.4.1938)

Böse Menschen, das wissen informierte Menschen, haben sehr wohl Lieder. Wenn auch oft nicht die eigenen. Wer wissen will, welche Rolle die »Musikstadt Leipzig« bei der Zurichtung der deutschen Tonwelt durch die Nazis (bis 1945) spielte, kann im Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig noch bis zum 20. August die Ausstellung »Hakenkreuz und Notenschlüssel. Die Musikstadt Leipzig im Nationalsozialismus« besuchen. Und bei dieser Gelegenheit im Untergeschoss des Museums in der Ausstellung »›Anmut sparet nicht noch Mühe‹. Der Komponist Hanns Eisler« (bis 15. Oktober) in Augenschein nehmen, wie das Museum den vor 125 Jahren in Leipzig geborenen, revolutionären Komponisten und dessen Verbindung zu Leipzig darstellt.

Was die Nazis mit den Noten machten, wird im großen Ausstellungsraum umfänglich präsentiert. Da man, wie die Kuratorin Kerstin Sieblist im Deutschlandfunk verriet, beim Thema um die Leipziger musikalischen »Institutionen ja nicht drumherum« käme, aber nicht nur zu den Thomanern, dem Gewandhaus oder der Oper ausstellen wollte, hatte sie und ihr Kokurator sich »dann überlegt, wir nehmen verschiedene musikalische Oberbegriffe und packen dann verschiedene Themen darunter«. So gedacht und geschehen kamen neun solcher Begriffe zusammen, die als Rubren die Ausstellung gliedern. Mit zuviel feinem Sprachgefühl sollten Besucher nicht ausgestattet sein, doch geht es ja auch nicht um Genuss. Welche Themen wurden also unter die Begriffe gepackt?

Als »Vorspiel« wird gezeigt, dass in Leipzig vor 1933 ein zeitgemäßes musikalisches Leben existierte, in dem jüdische Musiker keine geringe Rolle spielten, das Wagner-Opern ebenso einschloss wie die leichteren, flotteren Klänge der damaligen Tanzmusik, die, wie nicht verschwiegen wird, schon vor der Machtübergabe an die Nazis vielen Deutschen missfielen. Wie alle folgenden Themenbereiche ist das Vorspiel recht multimedial angelegt, gibt es reichlich zu gucken, einiges zu lesen und manches zu hören. Während man etwa die Bilder zeitgenössischer Musiker, Konzertplakate, Zeitungsausschnitte oder das automatische Klavier betrachtet, kann man, wie auch zu allen anderen Themenbereichen, an einer der Hörstationen anhören, was damals so gespielt wurde.

Unter dem Begriff »Gleichklang« wird präsentiert, wie die Nazis das musikalische Leben Leipzigs gleichschalteten. Dann wird, »Trommelwirbel«, gezeigt, dass neben Marsch- und Kampf- auch die Unterhaltungs- und Schlagermusik unter den Nazis aufblühten, während unpassend Klingendes als »entartet« und Leipzig zur »Musikstadt« deklariert wurde. Wem und wie die Nazis ihre Kampflieder vornehmlich geklaut hatten, erfährt man nicht. Dann kommt es, wie passend, zum »Paukenschlag«, der Wagner hochleben ließ und Mendelssohn Bartholdy aus der Unkultur verbannte.

Dass das alles in der Tat mindestens ein »Musikdrama« war, kann man sich im so betitelten fünften Bereich durch den Kopf gehen lassen, der den »Wagner-Kult« breiter thematisiert. Unter »Kirchentöne« wird gezeigt, wie Johann Sebastian Bach »Der Deutsche Bach« wurde und wie sich der Thomanerchor während der zwölf Jahre schlug. Das »Abschiedslied« handelt von der Vernichtung nicht nur der musikalisch bedeutsamsten jüdischen Gemeinde Sachsens. Dann wird wieder ein leichter verdaubarer »Akzent« gesetzt und dargestellt, dass die Deutschen sich auch unter den Nazis das Feiern und Tanzen nicht nehmen ließen und es auch eine »Swingjugend« durchaus noch gab. Darum, wie die »Musikstadt Leipzig« zur größten Trümmerstadt Sachsens wurde, geht es schließlich im »Nachspiel«.

Löblich ist, dass man sich in Leipzig nun erstmals seinem Musikleben zwischen 1933 und 1945 widmet. Und insgesamt nicht schlecht gelungen und daher einen Besuch wert ist die Ausstellung durchaus. Etwas mehr Musikpropagandatheorie hätte aber schon sein dürfen, und die von den Nazis vorgenommene, perfide Adaption von zuvor sozialistischem Liedgut fällt ganz unter den Tisch. Dass die Kuratoren nichts zum Widerstand nichtjüdischer Leipziger Musiker zeigen konnten, liegt allerdings daran, dass sie für einen solchen keinerlei Anzeichen finden konnten. Fragwürdig bis bezeichnend bleibt aber, dass Besucher ohne gute Deutschkenntnisse keine Chance erhalten, die Ausstellung inhaltlich zu verstehen, da kein Text wenigstens ins Englische übersetzt ist und auch kein Audioguide angeboten wird.