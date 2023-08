SANA/HANDOUT/dpa Den Menschen eine Stimme geben: Syrische Flüchtlinge verlassen Adra im Nordosten von Damaskus (30.12.2013)

In Claude Favres Gedichten spricht eine Enthäutete zu uns. Ungeschützt allem Unglück, egal wo, ausgesetzt, weil sie nichts von ihm trennt, findet sie es »seltsam, auch nur im allermickrigsten Abstand zu leben, / wenn es sogar in Japan Truthähne und Weihnachtsmänner geben soll, und sechs Personen / sind in ein paar Tagen in Frankreich an Unterkühlung / gestorben« (eigene Übersetzung).

Das ist nicht persönliches Schicksal, sondern politisches Bewusstsein. Favres jüngster Band »Thermos fêlé« ­(Geborstene Thermoskanne) schließt an Texte an, die sie 2018 in »Crever les toits, etc.« (Dächer abdecken usw.) versammelt hat. Wieder hören wir von den »Karawanen der Trauer«, ob der Syrer oder der Kurden, von der Kälte in den Lagern, vom Schmutz. Doch nun wählt sie eine völlig neue Form und eine eng definierte Zeitspanne.

In »Crever les toits« hatte sie eine lange Karawanenlinie von teils gefundenen, teils gedichteten Sätzen gezogen, nun komponiert sie je ein Dutzend Silben in je elf Versen. Sie ist streng in der Form, hart in der Sache, aber das Quadratische, in sich Geschlossene ist ihr auch hier zuwider; nicht umsonst enden die Schlussverse fast durchweg mit einem Satzabbruch. Jedes einzelne Gedicht beginnt mit einem Datum, vom 29. Dezember 2014 bis zum 19. März 2015.

»Montag, 29. Dezember, hier, drei Grad heut’ abend, draußen / spricht man von gefühlter Temperatur, was / andres ist es, im Libanon in einem Zelt zu schlafen, / für die syrischen Flüchtlinge bei all dem Elend drumrum / und bis nach Griechenland die Austeritätspolitik, / den exakten Sinn der Wörter, den ihnen allernächsten zu kennen, / wäre eine schöne Agenda für heute« – so beginnt der erste Eintrag und endet mit »es weiter weg wagen«. Die Reibung zwischen dem Substantiv »Tente« (Zelt) und dem Verb »tenter« (etwas wagen), setzt den gesamten Band unter Strom.

Die etwas wagen müssen, leben »in ihren Zelten, / Notunterkünfte genannt, ein Wort, das, recht bedacht, sagen will: / ›im Winter, diesem alten Verlobten der Schwindsüchtigen‹« – ein bitteres Bonmot aus einem Gedicht von Jean Richepin. Die nichts wagen wollen, haben sich in einem Krähwinkel verschanzt, das hier Ploucville (Argot für »Bretonenstadt«) heißt; »in Grosny explodieren ferngelenkte Massendemonstrationen, / in Niger werden 45 Kirchen niedergebrannt und darin finden sich Tote, / in Ploucville hofft man, dass kein Wind aufkommt«.

Ploucville könnte Douarnenez sein, ein bretonisches Hafenstädtchen, legendär geworden durch die herben Notate, die Georges Perros ihm gewidmet hat. Auch die Dichterin, Tochter von Pierre Favre, dem wir eine hervorragende Biographie des kommunistischen Widerstandskämpfers Jacques Decour verdanken (»L’oublié des lettres françaises«, 2002), wohnt in diesem Ort. Wesentlich drastischer als Perros spricht sie von den »maßlosen Möwen, / die über der Stadt einen Himmel aus Müll und Gezänk wölben, / und wo jeder, der unterm Regen nicht in den sichern Hafen gefunden hat, / wie ein gestrandeter Wal aussieht«. Das ist mehr als eine Nestbeschmutzung, es ist ein weiteres Bild für den »dreckigen Krieg«, den sie in diesem Winter beobachtet und dessen bevorzugte Waffe die Diffamierung ist.

Denn in diese Zeit fällt nicht nur die große Flucht aus Syrien, die rasante Zunahme der Obdachlosigkeit in Frankreich und die Verfolgung der Roma oder Manusch, denen sich die Dichterin verbunden fühlt. Am 7. Januar 2015 werden zwölf Menschen in der Redaktion von Charlie Hebdo ermordet. Das Entsetzen darüber mündet in eine Reflexion über Gotteslästerung. »Gott ist immer abwesend, das ist normal, / ein Götze hat keine Wörter, ist bloß Bild, nageln wir ihm / den Schnabel zu, anstatt Christen in Indien zu kreuzigen«. Obwohl ihre Abscheu vor Islamophobie und Antisemitismus durchweg den Hintergrund abgibt, billigt sie der Gotteslästerung etwas Expressives, fast Poetisches zu: »Gott lästern / ist auch stimmlicher Ausdruck, Freude daran, / andern einen Weg zu ebnen, der spaltet und spottet und bindet«. So zeigen sich grelle Blitze am tristen Winterhimmel, die aus dem freien Geist von François Villon oder Tristan ­Corbière gefahren sein könnten oder aus dem von Arthur Rimbaud, dessen »Banner des Mai« sie zitiert: »sich gedulden, sich anöden / ist arg einfach«.

Die Blöcke der Gedichte wechseln sich im letzten Drittel mit vier freigestellten Sätzen ab, die jeweils ein paradoxes Fazit ziehen. Der erste – »Nur im Verlieren können wir der Welt verbunden bleiben« – stellt implizit die Frage, was für eine Welt das noch sein kann, da sie längst innerlich zerbrochen ist und, mit dem Romancier Mark Z. ­Danielewski gesagt, »an eine geborstene Thermoskanne« erinnert – »außen makellos, innen voller Glasscherben«. Daher der Buchtitel. »Reisen! Länder verlieren!« lautet mit Fernando Pessoa der dritte der Fazitsätze; was er bedeutet, steht in dem vierten und wichtigsten: »und wie die, die keine Grenzen kennen, die Landstreicher, die Konfessionslosen / verschwinden«. So vollendet sich die Konfrontation zwischen den beharrenden, grenzziehenden, nationalen Mächten und all den Ohnmächtigen, Zerstreuten, Zersplitterten, die sich noch immer in Bewegung befinden, aber in einer Bewegung der Katastrophe.

Die Gedichte von Claude Favre führen die jüngsten Katastrophen auf eine Politik der Abschottung und des Starrsinns zurück, ausgebrütet in einem imperialen Krähwinkel, das unter anderem in Brüssel beheimatet ist. Denn wenn die Europäische Union neuerdings Tunesien Millionen dafür zahlt, Migranten in die Wüste zu schicken, spiegelt sich auch diese Grausamkeit in dem zornigen Band, der mit dem alten Leitwort der Dichterin endet: »tanzen«. Tanzen heißt, sich »los- / lösen vom Schock«, es weiter, immer weiter weg wagen, Grenzen sprengen, Götzen niederreißen, Selbstgefälligkeit abschütteln. Wenn die Verhältnisse nicht tanzen wollen, müssen wir es tun.