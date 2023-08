Felix Kästle/dpa Die Ermittlungen gegen linke Medien nehmen kein Ende (Freiburg, 26.8.2017)

Am Mittwoch stürmten vermummte Einheiten des LKA Baden-Württemberg zum Zweck von Beweissicherung und Festnahmen vier Wohnungen in Freiburg. Ziel der Aktion waren vermeintliche Archivare des Portals »Indymedia Linksunten«. Die Durchsuchung wegen der »Aufrechterhaltung des organisatorischen Zusammenhalts dieser verbotenen Vereinigung« richtete sich gegen dieselben Personen, denen das Innenministerium bereits zur Zensur der Webseite linksunten.indymedia.org im August 2017 die Urheberschaft unterstellt hatte. Das Vorgehen ist ein erneuter Schlag gegen linke Bewegungen und bestätigt ein repressives Klima, in dem der Staat lieber die Pressefreiheit bekämpft, als gegen Faschisten vorzugehen.

Das Landeskriminalamt beschlagnahmte Dutzende Speichermedien, auch von Angehörigen der Beschuldigten. Der Durchsuchungsbeschluss nimmt laut Radio Dreyeckland (RDL) Bezug auf eine Razzia, die sich zu Jahresbeginn gegen den freien Sender richtete. Damals wurde mit dem Verweis auf das Indymedia-Archiv anlässlich eines Artikels zur Einstellung der Verfahren wegen »Bildung einer kriminellen Vereinigung« gegen »Linksunten« im Juli 2022 argumentiert. Die Behörden hatten am 7. Januar eine Razzia in den Räumlichkeiten des Radiosenders und den Wohnungen zweier Redakteure durchgeführt und behaupten nun, dass die verbotenen Aktivitäten fortgeführt worden seien.

Trotz einer vorübergehenden Einstellung – zu absurd erschien selbst dem Karlsruher Landgericht diese neuerliche Konstruktion gegen das Radio – nahm das Oberlandesgericht Stuttgart das Verfahren am 12. Juni wieder auf, um eine Anklage gegen den im Sinne des Pressegesetzes verantwortlichen Redakteur Fabian K. zuzulassen. Indymedia ist wie der freie Sender Teil einer medialen Gegenbewegung, die aus den sozialen Kämpfen der vergangenen Jahrzehnte erwachsen ist.

Das als regionales Medium im Dreyeckland gegründete Portal »Linksunten« ging zum Protest gegen den NATO-Gipfel in Strasbourg und Baden-Baden 2008 online und wurde über die Jahre zum wichtigsten radikal linken Medium im deutschsprachigen Raum. Der damalige Innenminister Thomas de Maizière ließ es nach den flammenden Protesten gegen den Hamburger G20-Gipfel 2017 verbieten und setzte das Verbot mit großangelegten Razzien in Freiburg durch. Manch einer deutete den Schlag als Wahlkampfmanöver vor der Bundestagswahl, bei dem es darum ging, die Wehrhaftigkeit des Staates gegen die »linke Gefahr« zu demonstrieren.

Da sich die »kriminelle Vereinigung Linksunten« als reine Behördenkonstruktion erwies, wurden Beschwerden gegen das Verbot vor dem Leipziger Bundesverwaltungsgericht und in Karlsruhe abgewiesen. Wo kein Verein existiert, gibt es auch keine Klageberechtigte, mussten Verteidiger Sven Adam, Angela Furmaniak und Lukas Theune feststellen. Anwältin Furmaniak betonte damals im Neuen Deutschland, das Vorgehen tangiere das Grundrecht der Presse- und Meinungsfreiheit. Am Tag des Verfahrens am 25. Januar 2020 lieferten sich in Leipzig bis zu 2.000 Autonome Auseinandersetzungen mit der sächsischen Polizei. Kurz zuvor war das nun inkriminierte Archiv des Portals von Unbekannten online gestellt worden.

Auch wenn die Zensur der Seite gerichtlich nicht angefochten werden konnte, sind die einzelnen Durchsuchungen von 2017, die Beschlagnahmen, der erfolglose Versuch der Entschlüsselung der geraubten Technik und die Annahme, Medienaktivismus müsse mit dem Terrorparagraphen 129 bestraft werden, gerichtlich gescheitert. Die Konstruktion ist eine reine Einschüchterungs- und Kriminalisierungsmaßnahme, deren Schaden vor allem politischer Natur ist. Nach wie vor ist »linksunten.indymedia.org« als statisches Bewegungsarchiv abrufbar. Das »ahistorische« Vorgehen der Behörden erinnert laut einer Mitteilung der Autonomen Antifa Freiburg an »irgendwas mit Windmühlen und Eseln«. Doch der Feldzug gegen die Pressefreiheit durch den Karlsruher Staatsanwalt Manuel Graulich findet bis heute kein Ende.