Stefan Boness/IPON Nicht einfach für Kollegen: Garantierte Arbeitsverhältnisse durchzusetzen (Berlin, 1.5.2023)

Es ist eine altmodische Sekundärtugend: Treue. In der Arbeitswelt hingegen wichtig – bei Tarifverträgen etwa. Bloß, die Tarifbindung ist seit Jahren rückläufig. Dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zufolge galt 2022 nur noch in jedem vierten Betrieb ein Flächen- oder Firmentarifvertrag. Auch deshalb plant das Bundesarbeitsministerium (BMAS) ein Bundestariftreuegesetz, wie im Koalitionsvertrag der Ampel fixiert. Kapitalverbände halten dies für verfassungswidrig, berichtete am Donnerstag das Handelsblatt.

Worum geht es? Aufträge der öffentlichen Hand bekämen dann nur noch Firmen, die beispielsweise tarifierte Branchenlöhne zahlen, bezahlten Urlaub garantieren oder Mindestruhe- und Pausenzeiten. Ordinäre Standards, kaum mehr. »Tarifzwangsregelungen« nannte das der Boss der »Arbeitgeber«vereinigung BDA, Rainer Dulger, am Mittwoch via dpa. Diese Regeln griffen in die vom Grundgesetz geschützte Tarifautonomie ein. DGB-Chefin Yasmin Fahimi entgegnete am Donnerstag gegenüber dpa: »In Deutschland ist die Koalitionsfreiheit von der Verfassung geschützt, aber keine Tarifvertragsfreiheit.« Beim geplanten Tariftreuegesetz gehe es nicht darum, ob ein Betrieb direkt tarifgebunden sei, so Fahimi. Sondern? Unternehmen müssten sich »an Kernverabredungen des maßgeblichen Tarifvertrages halten«. Das schließe niemanden aus und sei gesellschaftlich sinnvoll, »weil mit Steuergeldern keine Geschäftsmodelle des Lohndumpings gefördert werden dürfen«.

Und im Säckel liegt viel. Laut dem Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung vergibt die öffentliche Hand jährlich Aufträge von 300 bis 500 Milliarden Euro, weiß das Handelsblatt. Ein Achtel davon entfällt auf den Bund.

Wann kommt das Tariftreuegesetz? Unklar. Mehr als einen ersten Arbeitsentwurf aus dem BMAS gibt es bislang nicht. Bekannt ist: Die gesetzliche Auftragsschwelle soll bei 10.000 Euro liegen. Hinter den Kulissen würde indes weiter »das Vorhaben vorbereitet«, hieß es am Mittwoch bei dpa. Immerhin. Und wie steht’s mit der Verfassungsmäßigkeit? Offenbar gut. Diesbezügliche Fragen seien im Rahmen der derzeit noch andauernden Erarbeitung des Gesetzentwurfes eingehend geprüft worden, sagte eine Ministeriumssprecherin am Donnerstag zu jW. Mit welchem Ergebnis? »Wir schätzen die geplanten Regelungen als verfassungskonform ein.«