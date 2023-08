Ali Khara/REUTERS Angehörige aus Afghanistan nach Bremen zu holen wird von den Behörden erschwert (Kabul, 15.8.2022)

Seit Dienstag dürfen Menschen aus Bremen und Bremerhaven mit afghanischer Herkunftsgeschichte unter bestimmten Voraussetzungen ihre Angehörigen zu sich holen. Wie werten Sie das neue Landesaufnahmeprogramm für Afghanistan?

Der Vormarsch der Taliban begann im August 2021. Seit fast zwei Jahren gab es das Versprechen eines Aufnahmeprogramms. Die Menschen in Bremen, die es in Anspruch nehmen wollen, warten schon lange, ihre Angehörigen zu sich holen zu können. Dass es erst so spät kommt, ist schlimm für die Menschen, die in Afghanistan verfolgt werden und sich teilweise in Lebensgefahr befinden. Erschwerend kommt hinzu, dass bis jetzt keine Informationen herausgegeben wurden, wie diese Menschen die Voraussetzungen für die Aufnahme erfüllen können. Andernfalls hätten die Angehörigen sich hier zumindest schon einmal damit beschäftigen können, die erforderlichen Papiere zu beschaffen. Am Montag hieß es schließlich, das Programm starte am Dienstag. Informationen darüber seien auf der Webseite des Migrationsamtes einzusehen. Tatsächlich war das jedoch erst ab Dienstag möglich. Betroffene wurden aufgefordert, formlose Anträge zu stellen. Alles blieb unklar. Das Vorgehen der Bremer Landesregierung halten wir für verantwortungslos.

Ist es realistisch, dass Frauen und Mädchen, queere Menschen und politische Aktivistinnen und Aktivisten in Afghanistan überhaupt eine Flucht aus dem Land schaffen können?

Das Programm richtet sich an Betroffene, die noch in Afghanistan leben oder bereits in angrenzende Länder geflüchtet sind. Bekanntermaßen können Visaverfahren zwei, manchmal drei Jahre dauern. Selbst wer es nach Islamabad in Pakistan oder nach Teheran im Iran geschafft hat, muss lange warten. Und oft endet das Verfahren nicht erfolgreich. Die Bremer Landesregierung aus SPD, Grünen und Linken hat diese Tatsache komplett ignoriert und weder selbst auf der Landesebene noch mit Einfluss auf den Bund versucht, den Prozess zu beschleunigen. Die Betroffenen wollen aber keine Aufnahmeprogramme, die oberflächlich betrachtet chic und humanistisch wirken. Sie wollen ganz konkret die Leben ihrer Liebsten retten. Wie also muss sich dieses zu späte und unkonkrete Programm für sie anfühlen?

Die Bremer Angehörigen müssen fünf Jahre lang für den Lebensunterhalt der Afghaninnen und Afghanen aufkommen, die über das Aufnahmeprogramm nach Deutschland kommen wollen. Nur die Kosten für die Gesundheitsversorgung übernimmt das Land. Können sich diese Menschen das überhaupt leisten?

Die finanziellen Hürden sind zu hoch, um einfach eine Verpflichtungserklärung zu unterschreiben. Die meisten Menschen aus Afghanistan in Bremen sind jung. Sie gehen teilweise noch zur Schule, machen eine Ausbildung oder haben sie bestenfalls gerade beendet, um sich beruflich zu orientieren. Doch all das, genau wie die Hürde des zu langen Visaverfahrens, ist gar keine neue Erkenntnis für die Bremer Regierung. Sie hat ein Aufnahmeprogramm für Syrerinnen und Syrer aufgelegt, das exakt deshalb scheiterte, weil die Angehörigen hier sich damit überfordert fühlten.

Wer ist dafür verantwortlich?

Unsere Kritik geht zunächst an die für Migrationsfragen zuständige SPD. Letztlich sind aber alle drei Parteien der Landesregierung verantwortlich, da sie gemeinsam ein Programm beschlossen haben, das kaum umsetzbar ist.

Eine Einvernehmenserklärung durch das Bundesinnenministerium habe alles in die Länge gezogen, reagierte die Landesregierung auf die Kritik des späten Programms. Thüringen, Berlin, Schleswig-Holstein und Hessen haben aber bereits eigene Aufnahmeprogramme.

Der Innensenator Ulrich Mäurer von der SPD hat verschiedene Argumente angeführt, warum das Landesaufnahmeprogramm nicht startet, obwohl die Taliban seit zwei Jahren in Afghanistan Menschen unterdrücken. Anfänglich hieß es, das Innenministerium wolle keine Veränderungen; später, es gebe zuwenig Personal im Migrationsamt. Warum konnten es dann die anderen erwähnten Länder längst machen? Jetzt muss sofort genug Personal bereitgestellt werden, damit alle Anträge, die endlich eingehen können, zügig bearbeitet werden.