Markus Gayk/dpa In diesem Polizeipräsidium arbeiteten einige der beschuldigten Polizisten (Recklinghausen, 2.8.2023)

Die Staatsanwaltschaft Essen ließ am Mittwoch mehrere Wohnungen von Polizeibeamten in Nordrhein-Westfalen durchsuchen. Den Beamten wird vorgeworfen, neonazistische Symbole sowie weitere diskriminierende und menschenverachtende Inhalte in Chats verbreitet zu haben. Bei zwei Beschuldigten besteht zudem der Anfangsverdacht auf Besitz von Kinderpornographie. Ermittelt wird gegen Beamte aus Recklinghausen, Borken und Kleve.

Friederike Zurhausen, Polizeipräsidentin von Recklinghausen, zeigte sich in einer Stellungnahme »schockiert« über die Vorwürfe. Im Strafrecht gelte allerdings zunächst die Unschuldsvermutung, betonte Zurhausen. Trotzdem seien die Vorwürfe so gravierend, dass sie den drei Beamten nach Prüfung des jeweiligen Einzelfalls sofort das »Führen der Dienstgeschäfte verboten« habe, schilderte die Polizeipräsidentin den aktuellen Stand. Verdächtigt werden drei Polizisten aus Recklinghausen. Zudem sind Polizeibehörden in Borken und Kleve mit jeweils einem Beamten betroffen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen beziehen sich die Vorwürfe des Besitzes von kinderpornographischen Inhalten auf Recklinghäuser Beamte, die sich im Rahmen ihres dualen Bachelorstudiums noch in der Ausbildung befanden. Alle Verdächtigen aus Recklinghausen sollen sich noch in der Probezeit befinden. Der Polizeipressesprecher für Recklinghausen, Andreas Wilming-Weber, erklärte auf Nachfrage von junge Welt, es handle sich seit Mitte der 90er Jahre um die ersten »derartig gelagerten Vorkommnisse«.

Auch NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) äußerte sich zum Verdacht gegen die Polizeibeamten. Wer Inhalte verbreite, wie sie jetzt im Raume stehen, lasse erhebliche Zweifel an seiner charakterlichen Eignung aufkommen, attestierte er. Die vier ausgesprochenen Verbote zum Führen der Dienstgeschäfte und die interne Umsetzung in einem Fall seien daher im Augenblick die richtige Konsequenz.

Das strafrechtliche Verfahren liegt bei der Staatsanwaltschaft Essen, das Polizeipräsidium Dortmund ermittelt.