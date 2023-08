Leemage/imago Symbolische Ehrerbietung: Adolf Hitler reicht am »Tag von Potsdam« Reichspräsident Paul von Hindenburg (r.) die Hand (21.3.1933)

Als es im Dezember 2022 Razzien bei zahlreichen Ultrarechten in der Bundesrepublik gab und die Bundesanwaltschaft mitteilte, ein Abkömmling einer Adelsfamilie soll deren Anführer sein, klang das für manche sicher wie ein schlechter Scherz: Reichsbürger unter der Führung eines »Fürsten« wollen putschen? Im Ernst? Doch in der Tat scheinen die Pläne zwar lächerlich, doch gleichzeitig brandgefährlich gewesen zu sein: Die Gruppe soll »Heimatschutzkompanien« aufgestellt haben, um an einem erwarteten »Tag X« zuschlagen zu können. Und der vermeintliche Fürst im Bunde, Heinrich XIII. Prinz Reuß, sollte offenbar nach der Revolte Staatsoberhaupt werden.

Dass ein sogenannter Adeliger in rechten Umsturzplänen eine zentrale Position einnimmt, ist aber nicht überraschend, wenn man einen Blick in die unappetitlichen Grenzregionen zwischen Konservatismus und extremer Rechter wirft: Netzwerke aus Mitgliedern von Adelsfamilien spielen in der AfD eine Rolle, monarchistische Phantasien prägen Teile des rechten Protestmilieus und bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts unterstützten Adelige die deutschen Faschisten. Folgerichtig hat die aktuelle Ausgabe des Antifaschistischen Infoblatts (AIB) den Schwerpunkt auf die seit Generationen bestehenden Verbindungen zwischen Adel und Faschismus gelegt.

Gleich der erste der sechs Schwerpunkttexte wirft einen Blick auf die rechte Projektionsfläche Preußen: Von der Reichsgründung 1871 bis zur Gegenwart werden die Bezugnahmen verschiedener rechter Gruppen auf den einstigen Staat nachvollzogen. Auch wenn die Betrachtung der Nachkriegszeit etwas kurz kommt, ein lehrreicher Text. Spannend sind die Betrachtungen historischer rechter Gruppen und Personen auch jenseits der NSDAP, die als Vordenker der sogenannten »Konservativen Revolution« auch in die AfD hinein wirksam sind. »Preußen, das ist bis heute das Phantasma, aber auch der Phantomschmerz der extremen Rechten in Deutschland«, so eine treffende Aussage des Textes.

Gleich zwei AIB-Texte steuert der Soziologe Andreas Kemper bei. Kemper hat in der Vergangenheit bereits beeindruckende Recherchen veröffentlicht, beispielsweise zum rechten Netzwerk um den Goldhandel Degussa. In den letzten Jahren befasst er sich verstärkt mit den Adelsnetzwerken. Der erste Text hat das Wirken der »Gesellschaft zum Schutz von Tradition, Familie und Privateigentum« (TFP) zum Thema. Dabei handelt es sich um ein internationales Netzwerk von Adelsfamilien, in dem auch die »Herzogin von Oldenburg« alias Beatrix von Storch (AfD) aktiv ist. Kempers zweiter Text befasst sich mit dem Einfluss von Adelsnetzwerken auf den »Geschlechterkampf von rechts«.

Neben den Verstrickungen von Adel und der extremen Rechten wirft das Heft auch einen Blick auf andere betrachtenswerte Akteure der sogenannten »Braunzone«, wie die Querdenker-Partei »Die Basis«. Dass die Partei ein Sammelbecken für rechtsesoterische und verschwörungsideologische Weltanschauungen ist, dürfte wachsamen Antifaschistinnen und Antifaschisten schon länger klar sein. Dennoch ist die Betrachtung der Querdenkerpartei im AIB ein nötiges Unterfangen: Denn selbst in linken Organisationen gibt es vereinzelt Menschen, die der Irrmeinung sind, die Esoterikerpartei sei nicht auf eine Stufe mit anderen extremen Rechten zu stellen oder gar auf linken Demonstrationen zu tolerieren.

Auch der Blick auf die »klassische« Neonaziszene kommt in der AIB-Ausgabe nicht zu kurz: Hervorzuheben ist hier der Text von Exif-Recherche über die »European Fight Night«, ein neonazistisches Kampfsportevent in Ungarn. Bemerkenswert ist hierbei, dass Initiatoren des inzwischen verbotenen »Kampfes der Nibelungen« (KdN), wie der Dortmunder Neonazi Alexander Deptolla, dort offenbar ein zweites Zuhause gefunden haben.