»Aktionskonzert Lebenslaute«. 100 Musikerinnen und Musiker spielen gegen die Politik der »nuklearen Teilhabe« und gegen die tägliche Routine der Atomkriegsübungen des »Taktischen Luftwaffengeschwaders 33«, derzeit stationiert in Nörvenich (NRW). Dort ist auch das »Taktische Luftwaffengeschwader 31« stationiert, das sich bis heute ohne Distanzierung in die Tradition seiner Vorgängereinheit »Kampfgeschwader ­Boelcke« aus der Naziwehrmacht stellt. Sonntag, 6.8., 11 Uhr. Ort: Fliegerhorst Nörvenich. Veranstalter: Lebenslaute

»Vor dem Wahlkreisbüro der AfD«. Kundgebung. Matthias Helferich hat sein neues Wahlkreisbüro im Dortmunder Stadtteil Dorstfeld eröffnet. Er will einen rechten Szenetreff installieren, in dem Aktionen geplant und organisiert werden. Theoriebildung, Straßenkampftraining und Trinkgelage sollen junge Menschen an das rechte Lager binden. Sonnabend, 5.8., 14 Uhr. Ort: Wilhelmsplatz, Dortmund-Dorstfeld. Veranstalter: Autonome Antifa 170

»Medien in und über Kuba. Die Kubanische Revolution zwischen Twitter und Radio Rebelde« Diskussion mit der kubanischen Journalistin Dania Soccarás (Radio Camagüey, Radio Reloj) und dem Journalisten Jorge Jerez. Mittwoch, 2.8., 19 Uhr. Ort: Thalia-Buchhandlung Roter Turm, Neumarkt 2, Chemnitz. Sonnabend, 5.8., 18.30 Uhr. Ort: Magda-Thürey-Zentrum, Lindenallee 72, Hamburg. Mittwoch, 9.8., 19.15 Uhr. Ort: DGB-Haus, Kaiserstr. 26–30, Mainz. Veranstalter: Freundschaftsgesellschaft BRD–Kuba