Nachschlag: Solide Krimikost

ZDF/ITV. Wo lässt sich besser Staub aufwirbeln als in den Archiven? Karen Pirie (Lauren Lyle) und ihr Kollege Jason (Chris Jenks)

In St. Andrews, einer schottischen Kleinstadt, ermittelt Karen Pirie in einem sogenannten Cold case. Es geht um den Mord an einer jungen Frau. Verdächtig, aber nie verurteilt worden sind drei Jugendliche. Die Männerriege aus der Führungsetage der Dienststelle hat Pirie diesen Auftrag zugeteilt, weil man sie für die richtige hält, möglichst wenig herauszufinden. Das Gegenteil ist der Fall: Die junge Ermittlerin verbeißt sich in den Fall und wirbelt bald mehr Staub auf, als den oberen Etagen recht ist. Der feministische Ansatz des Filmes wird auch deutlich, als ein Kollege Piries an ihr vorbei befördert wird. Dass es nebenbei auch noch um (Männer-)Beziehungen, Frauenfreundschaften und die eigene Unsicherheit geht, sorgt für den einen oder anderen Bridget-­Jones-Moment – Spannungsaufbau und Dramaturgie der Verfilmung eines Buches von Val McDermid gehen aber in Ordnung. Fazit: solide Krimikost mit Botschaft. (mis)