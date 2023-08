Rotlicht: Trauma

Nadine Weigel/dpa Wird hier gerade jemand traumatisiert? SEK-Einsatz im Dannenröder Forst, Dezember 2020

Als die Auseinandersetzungen im Dannenröder Forst um den Ausbau der A 49 noch liefen, hatten besorgte Eltern eine Pressekonferenz einberufen, auf der sie darüber Klage führten, ihre Kinder würden durch Politik und Polizei traumatisiert. Eine Familientherapeutin, die ab und zu im Wald unterwegs gewesen war, warnte vor den Folgen der kollektiven Traumatisierung durch erfahrene Gewalt: »Dieses Trauma begleitet das ganze Leben, führt zu Depressionen und dem Verlust des Urvertrauens (…), zu einem Rückzug ins eigene Innere, gar zum Suizid.« Etwas in mir wehrte sich gegen diese Argumentation, weil sie aus selbstbewussten Kämpferinnen und Kämpfern Patienten machte und sie entmündigte. Wir hätten es früher extrem peinlich gefunden, wenn unsere Eltern sich derart in unsere Angelegenheiten eingemischt hätten. Ein Freund kommentierte: »Sollen sie ihre Bourgeoisiefrüchtchen doch mit dem Helikopter von den Bäumen holen.«

Die Klasse, die enteignet und gestürzt werden soll, hat die Gewaltmittel auf ihrer Seite und wehrt sich mit Zähnen und Klauen. So ist das nun mal. Wer sich mit Staat und Kapital anlegt, darf sich nicht wundern, wenn diese zurückschlagen. Und ich war und bin mir sicher, dass die Mehrzahl der im Wald kämpfenden jungen Leute sich dessen bewusst war und mit der Gewalt des Staates gerechnet hat. Die kann weh tun und extrem unangenehm sein, aber sie traumatisiert einen nicht unbedingt. Traumatisierend ist etwas, das mich aus heiterem Himmel und unerwartet trifft. Zum Begriff des Traumas gehört der des Schocks, der den Reizschutz eines Menschen durchbricht. Der Schock ist das Unerwartete, Inkommensurable, Überwältigende, für das einem Menschen die psychischen und mentalen Verarbeitungsmöglichkeiten fehlen.

Wir sollten vorsichtig sein mit dem Gebrauch solch schwerer Begriffe. Durch ihren inflationären Gebrauch verlieren sie ihre Aussagekraft. Wenn Jean Améry von SS-Leuten ausgepeitscht und dem Pfahlhängen unterzogen wurde, dann ist das eine Tortur, die ihr Opfer traumatisiert. So etwas überlebt man nicht, ohne bleibenden Schaden an Leib und Seele zu nehmen. Solche Traumata sitzen im Körper der Gefolterten wie »inoperable Geschosse«, wie Ruth Klüger die Folgen ihrer Gewalterfahrungen in Auschwitz beschrieb. Natürlich kann auch weniger gravierende Gewalt einen Menschen traumatisieren. Es gibt keine objektiven Kriterien, ab wann eine Erfahrung einen Menschen traumatisiert. Was einer scheinbar mühe- und folgenlos wegsteckt, das kann einen anderen vollkommen aus der Bahn werfen.

Die Fähigkeit, mit solchen Schlägen umgehen zu können, wird neuerdings Resilienz genannt. Auch so ein Begriff, mit dem Schindluder getrieben wird. Militär und Kapital sind von dieser menschlichen Fähigkeit fasziniert und wollen sie systematisch trainieren lassen. Dabei ist das Konzept Resilienz eigentlich nicht dazu gedacht gewesen, Menschen für den Krieg und die Arbeit fit zu machen, sondern sie im Umgang mit den unumgänglichen Widrigkeiten und Herausforderungen ihres Lebens zu stärken. Es scheint, als hätten Kriegsherren und Unternehmer die Herkunft des neuen Zauberworts zu intensiv studiert. Es stammt aus der Materialwissenschaft und beschreibt Stoffe, die auch nach extremen Verformungen wieder in ihren Ausgangszustand zurückkehren. Soldaten, Arbeiter und Angestellte sind aber kein Material, das sich von allen Schlägen, die Feinde und Chefs ihnen zufügen, schnell wieder zu erholen hat.

Traumata beschädigen das Urvertrauen eines Menschen. Das Leben scheint zu Beginn so, als wolle es uns Gutes. Von diesem Irrtum, sagt Alexander Kluge, zehren wir. Die Glücksüberschüsse der Kindheit sind es, die uns ein Leben lang an- und umtreiben und die zum Ferment von politischen Rekonstruktionsversuchen werden können. Stellt sich die bange Frage: Was geschieht, wenn die bürgerliche Kälte sich universalisiert und bereits auf die Kindheit ein Kälteschatten fällt?