Thomas Behlert Glücklich im Matsch

Es war wieder soweit. Jeder, der ein außergewöhnliches Festival erleben wollte, packte sein Fahrzeug voll oder stieg abenteuerlich beladen in einen verspäteten Zug, um sich aufs hessische Land treiben zu lassen. Zwischen Pferdekoppel und abgeernteten Feldern fand vom 27. bis 30. Juli das beliebte Burg-Herzberg-Festival statt.

Am Fuße der gleichnamigen Burg, auf der am 7. Juli 1968 alles begann, trafen sich auch dieses Jahr Freaks, Hippies, Bürohengste und Studierende zum fröhlichen Ringelreihen. Die Bühnen waren aufgebaut, der Zeltplatz hervorragend vorbereitet, Toiletten und Bierwagen standen an den richtigen Stellen. Wer noch am Donnerstag sein Tipi oder seinen Hightech-Caravan aufstellen konnte, hatte Glück – es war »alles perfekt«, wie Pressesprecher Gunther Lorz am Donnerstag im Hessischen Rundfunk voller Freude erzählte. Erste Bands spielten auf den Bühnen. Mit großem Besteck auf der Main Stage, familiärer und näher mit dem Publikum verbunden auf der Freak Stage oder Mental Stage. Am Höllenschuppen, der sich mitten in der Freak City befand, knallte es ordentlich, die verwirrenden elektronischen Töne ließen die Fans durch den Kosmos fahren, psychedelischer Krautrock, von jugendlichen Enthusiasten verrückt-genial interpretiert, klang durch die Nacht und bettelte die Sonne für den neuen Tag um Beistand an.

Der Sound der 70er Jahre fegte über die Zelte und ließ Bierwagen erzittern. Mit schwerer Hammondorgel und herrlich miesen Gitarrenriffs läuteten The Shadow Lizzards den Donnerstag ein, bis Classic Soul und Electro-Gefummel den neuen Tag begrüßten. Der Freitag wird unvergesslich bleiben. Etwa weil viele Besucher stundenlang vor dem Einlass zum Zeltplatz standen und nicht einfahren konnten. Der Regen hatte die Fahrbahnen in spiegelglatte Matschepampe verwandelt. Zu gefährlich.

Der Soundtrack zum Regen kam von der thailändischen The Paradise Bangkok Molam International Band, die mit einem aufregenden Mix aus Jazz, Reggae, flirrendem Pop und thailändischer Folklore die nassen Menschen zum Tanzen animierte. Hier flutschten die Gummistiefel, klatschten die nackten Füße so richtig. Alles stapfte und rutschte, man zog bierselige »Herzberger« aus schmierigen Wasserlöchern, schaute schlammverkrusteten Kindern bei Matschsprüngen zu, trank reichlich einheimisches Bier, jubelte Robert Jon & The Wreck zu, die mit ihrem Southern Rock, feinem Harmoniegesang und bekannten Knallern die Nacht einläuteten.

Das Lese- war eher ein Musikzelt, in dem Künstler Gitarren zupften, dazu schlaue Texte seufzten und knödelten; Clowns sprangen herum, und Peter Bursch gab am Sonnabend einen Ukulelekurs. Doch zunächst einmal kamen Durchsagen, dass bald ein Unwetter über den Herzberg fegen würde, Blitz und Donner inklusive. Die Gäste räumten den Platz und verkrochen sich in ihre Autos. Bei meinem war ein Fenster undicht, mein Schlafplatz klitschnass. Irgendwann hielt der große Regen inne, nieselte es mitunter nur vor sich hin, manchmal schien sogar die Sonne. Bestens bekannte Rockmusiker – Jon Anderson, DeWolff, Manfred Mann, Beth Hart, Orange, DJ Electric lockten mit lauten, verrückten, ungewöhnlichen, klirrenden, verdammt guten Konzerten die Besucher zurück zu den Bühnen, in die Bier- und Coffee-Zelte. Auch der astrologische Notdienst öffnete wieder sein Tor zum Sternenzelt.