Marijan Murat/dpa Endlosbaustelle in Stuttgart: Die DB erwartet inzwischen eine Endsumme von rund zehn Milliarden Euro

Im Rechtsstreit um die Aufteilung der Mehrkosten für das Bahnausbauprojekt »Stuttgart 21« hat am zweiten Verhandlungstag die Deutsche Bahn (DB) einen kleinen Zwischenerfolg erzielt. Mögliche finanzielle Ansprüche der Bahn gegenüber den weiteren beteiligten Projektpartnern seien nicht verjährt, stellte der Vorsitzende Richter Wolfgang Kern am Verwaltungsgericht Stuttgart am Dienstag fest. »Wir sind schon der Meinung, dass die Verjährungsfrist erst laufen kann, wenn die Überschreitung der Kosten festgestellt und dokumentiert wird«, erklärte Kern. Das sei die vorläufige Rechtsansicht des Gerichtes. Ursprünglich waren die Kosten für den umfassenden Aus- und Neubau des Stuttgarter Hauptbahnhofes, ein als »Stuttgart 21« bekannt gewordenes Mammutprojekt, auf gut 4,5 Milliarden Euro beziffert worden. Die sollten sich die Bauherrin DB AG, das Land Baden-Württemberg, die Stadt Stuttgart, der Verband Region Stuttgart und der Flughafen Stuttgart nach einem Finanzierungsvertrag aus dem Jahr 2009 teilen.

Schienenausbau betroffen

Die Bahn habe den Projektlenkungskreis 2013 über die steigenden Gesamtkosten für »Stuttgart 21« auf gut 5,9 Milliarden Euro rechtzeitig informiert, hieß es nun vor dem Verwaltungsgericht. Bereits 2016 verklagte die DB die Projektpartner auf Beteiligung an den Mehrkosten. Genau deshalb sei die Verjährungsfrist nicht überschritten, denn die belaufe sich auf drei Jahre, stellte Richter Kern nun fest. Der Prozessbevollmächtigte des Landes Baden-Württemberg widersprach dieser Einschätzung. Er trug vor, dass die zuständigen DB-Gremien früher als die anderen Akteure über die steigenden Kosten informiert gewesen seien. Der Projektlenkungskreis sei erst deutlich später darüber in Kenntnis gesetzt worden.

In der Zwischenzeit haben sich die realen Baukosten weiter rasant nach oben bewegt. Die DB geht inzwischen von einer Endsumme von 9,15 Milliarden Euro plus einem »Puffer« in Höhe von 640 Millionen Euro aus. Das Stuttgarter Verwaltungsgericht soll nun klären, welche Anteile der Mehrkosten die Projektträger tragen müssen. Eigentlich war für den – sehr wahrscheinlichen – Fall von steigenden Kosten im Finanzierungsvertrag von 2009 eine »Sprechklausel« verankert worden, die von den verschiedenen Parteien allerdings komplett unterschiedlich interpretiert wird. Die DB geht von einer »gemeinsamen Finanzierungsverantwortung« aus. Die Sprechklausel begründe einen Anspruch auf die weitere Beteiligung der übrigen Projektpartner an den gestiegenen Kosten. Diese behaupten demgegenüber, es seien vor 14 Jahren Festbeträge vereinbart worden. Damit blieben die Mehrkosten dann vollständig am Staatskonzern Bahn AG hängen. Das könnte sich höchst nachteilig auf die ambitionierten Ausbau- und Sanierungspläne für das Schienennetz auswirken.

3.500 Seiten Akten

Auftakt des Prozesses war Anfang Mai. Damals standen zunächst Verfahrensfragen im Mittelpunkt, die sich selbst für den Vorsitzenden Richter Wolfgang Kern nach eigener Aussage als höchst kompliziert erwiesen. Immerhin hatte die DB AG bereits 2016 die Klage beim Verwaltungsgericht Stuttgart eingereicht und bis zu hundert verschiedene Anträge angekündigt. Bis zum Prozessbeginn häuften sich dazu 3.500 Seiten in den Akten an. Richter Kern hatte Anfang Mai laut Presseberichten erklärt, dass das Gericht das Verfahren möglichst vereinfachen wolle, um es so schnell wie möglich in der ersten Instanz abzuschließen. Er gehe davon aus, dass die Beteiligten ohnehin Rechtsmittel gegen die Entscheidung einlegen werden.