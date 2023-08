Yuri Smityuk/ITAR-TASS/imago In diesem Kriegsschiff der »Makassar«-Klasse befinden sich die deutschen Motoren (Wladiwostok, 2.11.2019)

Grenzenlose Verkaufslust: Den Exportinteressen der deutschen Industrie möchte die Politik nicht im Wege stehen. Rechtsanwalt Holger Rothbauer, der auch im Fall der Waffenlieferungen von Heckler & Koch nach Mexiko aktiv war, hat keine Berührungsängste mit Exportinteressen. Er hat im Auftrag von Greenpeace Anzeige gegen den Motorenhersteller MAN Energy Solutions (MAN ES) bei der Staatsanwaltschaft Augsburg erstattet. Grund dafür: MAN ES soll Motoren, Steuerungssysteme und Schiffsschrauben nach Myanmar verkauft haben, die in dem Kriegsschiff UMS Moattama verbaut wurden, das sich im Besitz der Marine befindet, wie die Süddeutsche Zeitung (SZ) in ihrer Montagausgabe berichtete. Der Export habe demnach zu einer Zeit stattgefunden, als das myanmarische Militär durch die Vertreibung Zehntausender Rohingya weltweite Aufmerksamkeit auf sich zog.

Gut verstecken lässt sich Kriegsgerät, wenn es als Dual-Use-Güter getarnt wird. Diese können sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden, darunter fallen unter anderem Waren wie Schiffsschrauben und Motoren. Im Mittelpunkt der Ermittlungen gegen MAN ES steht die Frage, ob die Exporte der Schlüsselkomponenten für das Kriegsschiff der myanmarischen Marine gegen das deutsche Außenwirtschaftsgesetz und die Dual-Use-Verordnung der Europäischen Union verstoßen haben. Die UMS Moattama ist ein Landungsplattendock der »Makassar«-Klasse und kann beispielsweise für den Transport von Truppen, schwerer Artillerie und Raketensystemen genutzt werden. Mehrere Kanonen sind auf dem Schiff verbaut.

Im junge Welt-Gespräch sagte Rothbauer am Dienstag, der Fall sei »tonnenschwer«. Der Bereich Dual-Use werde stiefmütterlich behandelt, obwohl er vom Volumen her größer sei, als Kriegswaffenexport und Rüstungsexport. »Und wenn doch mal etwas über Export von Dual-Use-Gütern in Kriegs- oder Krisengebiete zu Tage kommt, zucken alle mit den Schultern und niemand will es gewesen sein«, ärgerte sich Rothbauer. Wie die SZ berichtete, soll ein MAN-ES-Mitarbeiter das Boot 2019 besucht und auch die Soldaten der Marine getroffen haben. Das berichtete ein Whistleblower, der 2019 im Dienst der Marine stand und sich derzeit versteckt.

Das Rüstungsinformationsbüro (RIB e. V.) ordnet den Fall juristisch gemäß den EU-Dual-Use-Verordnungen folgendermaßen ein: Bei der Ausfuhr von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck muss sich die BRD als EU-Mitgliedstaat an diese Vorschriften halten, die strenge Kontrollen für die Ausfuhr von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck in »problematische Länder« vorsehen.

»Bislang haben das Bundeswirtschaftsministerium und das untergeordnete Bundesausfuhramt (BAFA) so agiert, als seien derlei Ausfuhrbewilligungen unproblematisch«, sagte Jürgen Grässlin, Sprecher der Kampagne »Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel!«, Bundessprecher der DFG-VK und des RIB e. V. am Dienstag gegenüber jW. Das Gegenteil sei der Fall: Immer wieder lieferten deutsche Konzerne zentrale Teile für Rüstungsgüter und Kriegswaffen in Länder, deren Regierungen damit Menschenrechte verletzten. Besonders pikant: »Der Volkswagen-Konzern muss sich als Besitzer von MAN SE schnellstmöglich Gedanken machen, ob er weiterhin eine Unternehmenstochter im Automobilkonzern halten will, die blutige Geschäfte mit Diktatoren und deren Militärs macht. Für das Möchtegernsaubermannimage des VW-Konzerns stellt der MAN-Myanmar-Rüstungsdeal den Super-GAU dar«, so Grässlin.

Bis Redaktionsschluss hatte sich das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle auf jW-Anfrage nicht mit einem Statement zu dem Fall geäußert.