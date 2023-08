Julian Stratenschulte/dpa Spieleparadies: Knirpse brauchen viel Beschäftigung (Hannover, 16.10.2013)

Kinder, wie die Zeit vergeht. Zehn Jahre ist es her. Zum 1. August 2013 hatte die damalige schwarz-gelbe Koalition den Rechtsanspruch auf Betreuung für unter dreijährige Racker eingeführt. Eine Dekade später, wie sieht es mit der Umsetzung aus? Mies. Zahlen veröffentlichte am Dienstag das kapitalnahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) aus Köln. Demnach haben im vergangenen Jahr knapp 266.000 Kitaplätze bundesweit gefehlt. Nicht nur das: Die »Betreuungslücke« sei seit Einführung des Anspruchs sogar gewachsen. Im Jahr 2014 fehlten »nur« rund 187.000 Betreuungsplätze.

Und die »Lücke« dürfte größer werden – aufgrund kriegsbedingter Zuwanderung aus der Ukraine etwa, erwartet das IW. Wie reagiert das Bundesfamilienministerium von Elisabeth Paus (Bündnis 90/Die Grünen) darauf? Nüchtern. »Der Bedarf in Deutschland ist noch nicht gedeckt, und der Ausbau muss weitergehen«, resümierte die Ressortchefin kürzlich im Bericht zu Ausbaustand und Bedarf.

Weniger gelassen äußerte sich der Paritätische Gesamtverband. Der Rechtsanspruch sollte mehr Chancengerechtigkeit und eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf bringen, doch die gute Idee scheitere in der Realität am chronischen Plätzemangel, kritisierte Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider bereits am Montag. »Eltern sind weiterhin mit langen Wartezeiten und Unsicherheiten konfrontiert, und es gibt zu wenige pädagogische Fachkräfte in den Einrichtungen.« Das stimmt. 21.000 Erzieherinnen und Erzieher fehlen. Mindestens, wie Daten des IW von Ende Juni belegen. Um den Beruf attraktiver zu machen, sollten bezahlte Ausbildungen gefördert werden, forderten die Institutsforscher. Aber es trifft nicht alle gleichermaßen.

Die Bildungsgewerkschaft GEW hat kürzlich beklagt, oft seien Familien mit Migrationshintergrund oder armutsgefährdete Familien die Leidtragenden. Das weiß auch Marika Tändler-Walenta (Die Linke). Beispiel Sachsen. Es sei nicht hinnehmbar, »dass die neunstündige Betreuung eines Krippenkindes mancherorts inzwischen mehr als 300 Euro kostet – die Verpflegungskosten kommen hinzu«, wurde die Sprecherin für Kindertagesstätten ihrer Landtagsfraktion am Dienstag in einer Mitteilung zitiert. Die Elternbeiträge müssten pauschal abgesenkt werden, um die Erziehungsberechtigten zu entlasten.