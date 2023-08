Daniel Karmann/dpa Setzen politische Vorgaben der CSU-geführten Staatsregierung um: Zentrale Ausländerbehörde Mittelfrankens (Nürnberg, 16.1.2018)

Der Bayerische Flüchtlingsrat und der Republikanische Anwältinnen- und Anwälteverein haben Juristinnen und Juristen, Haupt- und Ehrenamtliche sowie Betroffene in Bayern nach ihren Erfahrungen zum neuen »Chancenaufenthaltsrecht« befragt. Das Resultat: Ermessensspielräume der Behörden werden nahezu nur negativ ausgelegt. Wie kommt es dazu?

Mit dem »Chancenaufenthaltsrecht« erhalten Geflüchtete eine Perspektive, innerhalb von 18 Monaten die Voraussetzungen für einen dauerhaften Aufenthalt zu erfüllen. Sie müssen dafür Sprachkenntnisse nachweisen und ihren Lebensunterhalt überwiegend durch Erwerbstätigkeit sichern. Das Problem ist aber, dass die Ampelregierung Begrifflichkeiten ins Gesetz einfließen ließ wie: Voraussetzung ist, dass es eine Duldung gibt. Und: Geflüchtete müssen »ihre Identität klären«. Bayerische Ausländerbehörden sorgen nun dafür, dass den Betroffenen das zum Verhängnis wird: Personen, die bereits einen Pass abgegeben haben, erhalten keine Duldung, weil die Behörden danach keine »Duldungsgründe« mehr sehen. Vorhandene Duldungen werden ungültig gestempelt. Wer keinen Pass besitzt, sieht sich mit einem Strafverfahren wegen Passlosigkeit konfrontiert und erhält ebenfalls keinen »Chancenaufenthalt«. Egal, was man tut, man kann es nicht recht machen. Diese Behördenwillkür widerspricht rechtsstaatlichen Prinzipien.

Einen Antrag auf »Chancenaufenthalt« können nur Geflüchtete stellen, die seit dem Stichtag 31. Oktober 2017 in der BRD sind. Doch bayerische Behörden lehnen den Antrag mitunter selbst dann ab. Wie kann das sein?

Ein Beispiel: Eine Person hatte ihre Papiere zum Stichtag vollständig eingereicht, die Ausländerbehörde ihre Bearbeitung aber erst Tage später, Anfang November 2017, beendet. Ergo: Für die Behörde existiert die Duldung erst seit dem Tag. Andere erhalten in Bayern erst gar keine Duldung, sondern sogenannte Grenzübertrittsbescheinigungen oder etwaige Phantasiepapiere, die es anderswo in der Republik gar nicht gibt. Das eröffnet Spielräume für die Behörden, trotz erfüllter Voraussetzung abschieben zu können. Die bayerische Landesregierung von CSU und Freien Wählern unter Ministerpräsident Markus Söder und ihre Institutionen versuchen alles, um das Gesetz aus Berlin zu umgehen – dessen Idee ja war, Menschen zu helfen, ein Bleiberecht zu erhalten.

Behörden nutzen auch die Möglichkeit, das »Chancenaufenthaltsrecht« zu verweigern, indem sie Ausweisungsverfahren wegen kleiner ausländerrechtlicher Vergehen einleiten.

Allerdings. Auflage nach Paragraph 104c Aufenthaltsgesetz ist, dass man in dem Fall nicht mehr als 50 Tagessätze für allgemeine Straftaten haben darf – und nicht mehr als 90 wegen solcher, die das Ausländerstrafrecht betreffen. In Bayern wird die Passlosigkeit aber besonders rigoros verfolgt, der Strafrahmen liegt bei erstmaligem Verstoß schon bei 120 Tagessätzen. Wer dafür angezeigt wurde, hat also keine Möglichkeit mehr, das »Chancenaufenthaltsrecht« zu erlangen. Selbst nach Antragstellung stellen Behörden häufig noch solche Anzeigen.

Von 9.800 Anträgen wurden nur 2.347 Fälle positiv beschieden, so die Antwort auf Anfrage der Grünen-Landtagsabgeordneten Gülseren Demirel im April. Sind bayerische Behördenmitarbeiterinnen und -mitarbeiter besonders reaktionär, da sie versuchen, Migrantinnen und Migranten das »Chancenaufenthaltsrecht« zu verwehren?

Dabei handelt es sich nicht um Ausnahmefälle besonders bösartiger Behörden. Das bayerische Innenministerium und Landräte wirken politisch daraufhin. Also suchen sie Schlupflöcher, um nicht zu gewähren, was der Gesetzgeber in Berlin möchte: ein Bleiberecht für langzeitig Geduldete, die sich in 18 Monaten darum bemühen. Wir fordern, den bayerischen Sonderweg zu beenden. Nicht nur »Geduldete«, sondern alle »ausreisepflichtigen Ausländer« sollen eine Chance erhalten. Die Anzahl der Tagessätze als Ausschlusskriterium muss auf 120 Tage für nach dem Ausländerrecht mögliche Straftaten erhöht werden, damit nicht Passlosigkeit dazu führt, Menschen davon auszuschließen. Weil Geduldete nicht arbeiten dürfen, also anwaltliche Vertretung nicht zahlen können, muss es Netzwerke geben, um ihnen zu ihrem Recht zu verhelfen.