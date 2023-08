stock&people/imago Narkotisiertes Pferd liegt zur Kastration auf einem OP-Tisch der FU-Tierklinik

Eine Beschäftigung im öffentlichen Dienst mit Vergütung nach Tarifvertrag galt lange als Garant für ein stabiles Einkommen. Doch was tun, wenn sich nicht an den Tarifvertrag gehalten wird und plötzlich Zuschläge für Feiertagsarbeit und Nachtdienst nicht gezahlt werden? An der Freien Universität Berlin (FU) erwägen Beschäftigte der Tierkliniken in den Streik zu treten, um endlich ihre vollständigen Löhne ausgezahlt zu bekommen. Doch leicht fällt es ihnen nicht – auch ist fraglich, ob es rechtlich überhaupt möglich ist.

■ Nachdem die FU über Jahre keine tariflichen Zuschläge für Überstunden zahlte, mehren sich nun Berichte von Beschäftigten der Tierkliniken, die Universität habe seit Februar keine Zulagen für Feiertagsschichten gezahlt. Zudem habe rund die Hälfte der Beschäftigten keine tariflichen Zulagen für Nachtschichten und Rufbereitschaft erhalten. Es sei nichts Besonderes, dass zwischendurch Zuschläge für Schichten nicht richtig oder zu spät berechnet würden, erklärte eine Tierpflegerin, die ihren Namen aus Angst vor Repression nicht in der Zeitung lesen möchte, Mitte Juli im jW-Gespräch. Doch etwas Derartiges habe sie in vielen Jahren bei der FU aber noch nicht erlebt.

»Meine finanzielle Situation war noch nie so angespannt«, erzählt die Beschäftigte im Gespräch mit dieser Zeitung. Einige Kollegen seien gezwungen, sich Geld zu leihen, um Miete und Essen zu zahlen. Um laufende Kosten decken zu können, sei sie derzeit auf viele Nachtschichten angewiesen. Die FU bestätigte auf jW-Anfrage, es sei in der Vergangenheit zu vereinzelten Verzögerungen in der Auszahlung gekommen. Diese würden derzeit jedoch aufgearbeitet und die Fehlbeträge ausgezahlt.

Trotz des großen Portfolios an Behandlungen und Dienstleistungen für Haustiere, Pferde und Nutztiere schreibt die veterinärmedizinische Fakultät mit ihren Kliniken seit Jahren rote Zahlen. Um die Notfallversorgung aufrechtzuerhalten und damit die europäische Anerkennung des Studienganges zu sichern, wirbt sie um Spenden. Infrastruktur und Personal der Tierkliniken werden von der FU aus Steuermitteln finanziert. Für die Behandlungen dürfen Professoren jedoch private Rechnungen schreiben und dadurch mehr als 14.000 Euro im Monat dazuverdienen. Weil die FU aufgrund von Personalmangel die Notfallambulanz eingestellt hat, droht der Studiengang 2024 seine europäische Akkreditierung zu verlieren.

Viele Beschäftigte klagten bereits individuell wegen der jahrelang nicht gezahlten Zuschläge für Überstunden. Einige bereiten auch nun wieder individuelle Klagen vor. Doch auch nach den Klagen würden die Löhne vielfach nicht vollständig ausgezahlt, sondern noch weitere Zulagen gestrichen, berichten Beschäftigte verzweifelt. In den Streik zu gehen, sei für Tierpfleger aber nicht so einfach möglich. Außerdem seien die Beschäftigten verunsichert, ob ihnen ein Streik rechtlich überhaupt zustehe, auch wenn die Universität kontinuierlich den Tarifvertrag breche.

»Erfüllt der Arbeitgeber Ansprüche einzelner oder aller Arbeitnehmer nicht, so steht den Betroffenen grundsätzlich ein Zurückbehaltungsrecht an ihrer Arbeitsleitung zu«, erklärte Rechtsanwalt Benedikt Hopmann am Montag im jW-Gespräch. Letztlich müssten die Ansprüche jedes einzelnen Beschäftigten aber individualrechtlich geprüft werden. Bei kollektiven Arbeitsniederlegungen sei es in Deutschland juristisch etwas komplizierter. Während die herrschende Auffassung in Deutschland sei, Gerichte müssten Tarifansprüche durchsetzen, hält die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) Streik für ein legitimes Mittel zur Durchsetzung von Tarifverträgen oder Auszahlung fälliger Entgeltansprüche. Verhalte sich ein Unternehmen bewusst tarifwidrig, könne der herrschenden Meinung nicht gefolgt werden, so Hopmann. Dies scheine an der FU aber der Fall zu sein.