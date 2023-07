Nachschlag: Vorzeit Fernost

Gemini Collection/imago Verdrängte Geschichte: Der Taiping-Aufstand zwischen 1851–1864

Mag sein, der dritte Teil fällt finster aus, die behandelte Periode (1966 bis zur Gegenwart) legt so etwas in einer Zeit, in der Antikommunismus und die Beschwörung der Gefahr vor dem großen Land im Fernen Osten ubiquitär sind, ziemlich nahe. Die beiden vorangehenden je einstündigen Teile zur Geschichte Chinas, die eine auf Arte ausgestrahlte französische Produktion präsentiert, sind nicht von der Art, dass der Zuschauer sich mit Grauen abwenden möchte. Jene gut 100 Jahre vom langsamen, aber unaufhaltsamen Niedergang der Qing-Dynastie Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum endgültigen Sieg der Kommunisten über die Guomindang 1949 werden ansprechend erzählt und von Wissenschaftlern, die an der Sache und nicht an Meinung interessiert sind, nüchtern kommentiert. Dabei fällt auf, in wie geringem Maße die jüngere Geschichte Chinas im Westen präsent ist. Wer weiß schon, um das krasseste Beispiel zu nennen, dass beim Taiping-Aufstand (1851–1864) 20 bis 30 Millionen Menschen starben, so viele wie bei keinem anderen Bürgerkrieg der Geschichte? (brat)