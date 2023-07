Für die menschenfreundliche Stadt

Stefan Boness/IPON Einsamer Rufer in der Städtebauwüste: Bruno Flierl (1927–2023)

Kürzlich machte die Nachricht die Runde: Mit 96 Jahren ist Bruno Flierl – Architekt, Kritiker und Publizist – am 17. Juli in Berlin verstorben. Er gehörte einer Generation an, die durch die Schrecken des Zweiten Weltkrieges politisiert wurde und die daraus den Schluss zog, dass der Gesellschaftsbau grundlegend erneuert werden muss. »Nichts war mir wichtiger, als beim Neuaufbau der durch den Krieg zerstörten Welt, die ich vorfand, tatkräftig und möglichst wirkungsvoll dabei zu sein«, erinnerte er sich später. Ein Jahr nachdem er 1947 aus der französischen Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt war, begann er ein Studium der Architektur an der Hochschule für bildende Künste in Berlin-Charlottenburg. Das Examen schloss er noch in Westberlin ab, bevor er die Entscheidung traf, 1952 eine Stelle an der Deutschen Bauakademie im Ostteil der Stadt anzutreten. Seit 1950 pendelte er bereits zwischen Pankow und Charlottenburg.

Die Zeit an der Bauakademie kam der Neigung Flierls für Architekturtheorie entgegen. Hier ging es nicht nur um die praktischen Erfordernisse einer neu zu bauenden Gesellschaft, sondern auch um die ideellen Kriterien, wie eine sozialistische Architektur beschaffen sein müsste, damit sie die Entwicklung des Sozialismus befördern kann. Flierl unternahm optische Analysen in Stralsund, diskutierte mit Georg Münter und anderen Koryphäen über den »räumlichen Zusammenhang« in der Architektur und arbeitete an einer letztlich nie fertiggestellten Geschichte der Proportionstheorie. Nach einem kurzen Zwischenspiel als Chefredakteur der Zeitschrift Deutsche Architektur ging er Mitte der 60er Jahre zurück an die Bauakademie und an das dortige Institut für Theorie und Geschichte, das mittlerweile von Hans Schmidt geleitet wurde.

Der Schweizer Schmidt, führender Vertreter des Neuen Bauens mit Erfahrungen beim Aufbau von Städten in der Sowjetunion, wurde damit beauftragt, in der DDR die Industrialisierung des Bauens voranzutreiben. In diesem Umfeld und im Zuge der Teilnahme an Zentrumsplanungen konnte Flierl seine funktional orientierte Bestimmung der Architektur entwickeln. Architektur sei »praktisch und ästhetisch gebaute Umwelt des Lebens der Menschen«. Flierl wollte mit dieser Definition althergebrachte Auffassungen attackieren, die den künstlerischen Sonderbau vom praktischen Massenbau unterscheiden, letztlich Architektur als Kunst definieren. Die entscheidenden Anregungen erhielt er hierfür vom Philosophen Lothar ­Kühne, mit dem er auch Seminare an der Humboldt-Universität zu Berlin organisierte.

Einer interessierten Leserschaft auch außerhalb der DDR ist er mit seiner 1973 veröffentlichten Dissertation A »Industriegesellschaftstheorie im Städtebau« bekannt geworden, die in der Reihe »Zur Kritik der bürgerlichen Ideologie« veröffentlicht wurde. Darin ordnet er die Architektur »von ihrer Funktionsweise her dem gesellschaftlichen Reproduktionsprozeß und von ihrer Existenzweise her der gegenständlich-räumlichen Umwelt« zu. Sie organisiere und strukturiere die Lebenstätigkeit der Menschen, präsentiere diese aber auch zugleich. 1979 erschien die Dissertation B »Zur sozialistischen Architekturentwicklung in der DDR«. Flierls Anliegen bestand darin, Architekturtheorie mit Soziologie und Urbanistik zu verknüpfen und architekturpolitisch in den Sozialismus einzubringen.

Ausgehend von seiner Theorie übte Flierl Kritik an den Zuständen der Baukultur der DDR, was wiederum Kritik nach sich zog. Anfang der 80er Jahre spitzte sich die Situation derart zu, dass Flierls Gesundheit arg in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Frühinvalidisierung bot ihm Gelegenheit, sich nun auf Vortrags- und Studienreisen inner- und außerhalb der DDR zu konzentrieren, die später u. a. die Grundlage für sein Buch »Hundert Jahre Hochhäuser« (2000) bildeten.

Nach 1989 trat er mehr als Kritiker und Moderator zwischen Ost und West hervor. Dank seiner umfangreichen Kenntnisse, seines maßvollen Auftretens und seines internationalen Ansehens kam man nicht an ihm vorbei. Zu einer Revision seiner Theorie war er nicht bereit. »Ich habe keine theoretische Konzeption, wie ich dieser Gesellschaft, in die ich geraten bin, helfen kann. In dem Sinne, dass sie sich entwickelt«, bemerkte er 1999. Das ist richtig. Aus dieser Theorie lassen sich aber die Kriterien der Kritik an der Jetztzeit gewinnen.

Wie ein einsamer Rufer in der ­Wüste kritisierte er den politischen Bildersturm der 90er Jahre. Den Umgang mit dem architektonischen und städtebaulichen Erbe der DDR verstand er als arrogante Vereinnahmung. Zudem sprach er sich für die Erhaltung des Palastes der Republik in der Expertenkommission Historische Mitte Berlin aus. Hier offenbarten sich die objektiven Grenzen des Kritikers – die Kräne mit den Abrissbirnen sind dennoch angerückt. Im Zuge der Neugestaltung des Pariser Platzes konnte er mit dem Architekten Walter Rolfes immerhin den Vorschlag durchsetzen, dass die Höhe neuer Gebäude auf die des Brandenburger Tores zu begrenzen sei.