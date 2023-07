Bayern bleibt Vorbild

Hannes P. Albert/dpa Gegen Schutzsuchende in Stellung gebracht: Beamte an der deutsch-polnischen Grenze (Frankfurt an der Oder, 27.7.2023)

Kaum verkündete AfD-Chefin Alice Weidel am Wochenende das Ziel, eine »Festung Europa« errichten zu wollen, liefert die Polizeilobby entsprechende Anregungen für den Weg dahin: Die Bundespolizei soll künftig möglichst an der gesamten Grenze zu Polen und Tschechien Grenzkontrollen durchführen, forderte der Vorsitzende der Berufsvereinigung »Gewerkschaft der Polizei«, Andreas Roßkopf, gegenüber Welt vom Montag. »Es ist dringend notwendig, endlich den rechtlichen Status der Bundespolizei an den Grenzen zu Polen und Tschechien zu ändern«, sagte der dem Blatt.

Derzeit dürften Bundespolizisten niemanden, den sie bei einem unerlaubten Grenzübertritt erwischen, umgehend zurückschicken, beklagte Roßkopf. In Bayern sei dies anders. Der Grund: Für die Grenze zu den östlichen Nachbarländern wurde bislang noch kein Punkt für mögliche Grenzkontrollen bei der EU angemeldet. Für die bayerisch-österreichische Grenze dagegen war das erfolgt. Erst im Juni hatte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) dies für weitere sechs Monate verlängert. »Nach erfolgter Notifizierung kann flexibel und je nach Lage entschieden werden, ob auf feste Kontrollposten oder Schleierfahnder gesetzt wird«, erläuterte der GdP-Chef gegenüber dem Springer-Blatt.

Bei beiden Methoden hätten Beamte das Recht, Menschen direkt zurückzuweisen – allerdings nur, sofern diese bereits in einem anderen Staat Asyl beantragt hatten oder gegen sie eine sogenannte Wiedereinreisesperre verhängt wurde. Der bayerische Landesvorsitzende der Berufsvereinigung »Deutsche Polizeigewerkschaft«, Jürgen Köhnlein, verriet der Welt am Montag, weshalb er Schleierfahndungen bevorzuge: »Standkontrollen (…) sprechen sich herum, dann werden Ausweichrouten gewählt.« Er sprach zudem von einer »abschreckenden Kettenreaktion«, die ausgelöst werde, »und das soll es auch«.

Um ihren Vorstoß materiell zu unterfüttern, weisen die Polizeiorganisationen – sowie Unionsparteien und AfD – zuletzt immer wieder auf die gestiegene Zahl illegalisierter Grenzübertritte hin. Insgesamt habe die Bundespolizei im ersten Halbjahr 2023 45.338 unerlaubt eingereiste Menschen registriert. Im Vorjahreszeitraum seien es 29.174 gewesen, wie sie am 21. Juli mitgeteilt hatte. Seitens der Polizei wird der Anstieg der registrierten Fälle auf eine höhere Aktivität entlang der sogenannten Belarus-Route zurückgeführt.

Das Brandenburger Innenministerium hatte allerdings seine »Zugangsprognose« für dieses Jahr nach unten korrigiert, von 26.000 auf 19.000 Menschen. Das Ministerium in Potsdam erwarte laut dpa-Bericht vom Freitag trotz der Zunahme von Fluchtaktivitäten auf der Belarus-Route insgesamt weniger Menschen als noch zum Jahresbeginn. Das liege daran, dass die Zahl der Geflüchteten aus der Ukraine geringer sei als prognostiziert, erklärte ein Sprecher.

Deutlich weniger möchte das Land Berlin künftig aufnehmen. »Wir brauchen eine Sonderregel für Stadtstaaten wie Berlin«, forderte Integrationssenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) laut Bericht vom Montag gegenüber Nachrichtenagentur dpa. Das Land soll nicht länger nach dem Königsteiner Schlüssel Geflüchtete zugewiesen bekommen, was laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 5,2 Prozent seien. Zur Begründung verwies die Senatorin darauf, dass dicht besiedelte Stadtstaaten wie Berlin naturgemäß nur begrenzt Flächen für neue Flüchtlingsunterkünfte zur Verfügung hätten. Die aktuelle Regelung zur Verteilung der Menschen auf die Länder unter anderem auf Basis von deren Einwohnerzahl sei nicht mehr zeitgemäß.

Die Sozialdemokratin erklärte, darüber bereits im Gespräch mit den Stadtstaaten Hamburg und Bremen zu sein. An der Weser zeigte man sich über den Vorschlag aus Berlin überrascht. Das Thema sei vor Monaten aufgekommen, habe sich inzwischen aber im Sande verlaufen, sagte ein Sprecher von Integrationssenatorin Claudia Schilling (SPD) laut dpa. Die Unterbringung von Geflüchteten fordere alle Städte, nicht speziell die Stadtstaaten.

In Bayern will man von Umverteilung derweil auch bei Geflüchteten nichts wissen. Man müsse statt dessen »den Zuzug von Flüchtlingen begrenzen«, forderte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Montag gegenüber dpa. Das Bundesinnenministerium sträube sich außerdem weiter dagegen, »die Standards für Unterbringung und Versorgung zu senken und Verfahren an der Außengrenze zu erzwingen«.