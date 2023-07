Washington gibt sich reserviert

Amir Cohen/REUTERS Der letzte Staatsbesuch des US-Präsidenten liegt zwölf Monate zurück (Ben-Gurion-Flughafen, Tel Aviv, 12.7.2022)

Seit sieben Monaten ist Benjamin Netanjahu erneut Premierminister Israels. Anders jedoch als in seinen früheren Amtszeiten muss er auf seinen Antrittsbesuch beim US-Präsidenten lange warten. US-Präsident Joseph Biden will damit deutlich machen, dass ihm weder die von der israelischen Regierungskoalition aus Rechten und extrem Rechten angestrebte »Justizreform« noch die Steigerung des aggressiven Vorgehens gegen die Palästinenser gefällt.

Viel mehr als diese symbolische Geste bleibt Biden allerdings nicht, denn an praktische Maßnahmen einer US-Regierung gegen den Staat Israel ist kaum zu denken. Falls eine solche Absicht überhaupt aufkäme, würde sie mit Sicherheit am Kongress scheitern. Doch nicht einmal so weit dürfte es kommen: Der Sprecher des State Departments, Vedant Patel, versicherte am vorigen Dienstag, es werde keine Abstriche bei der Militärhilfe für Israel geben. Die ist für das laufende Haushaltsjahr mit 3,8 Milliarden US-Dollar geplant und fällt durch zusätzliche Einzelposten sogar noch höher aus.

Am Donnerstag teilte Netanjahu dem Sender ABC mit, Biden habe ihn »bei unserer letzten Unterhaltung« ins Weiße Haus eingeladen. Das Datum müsse noch vereinbart werden, aber er denke, dass sein Besuch im September stattfinden wird. Bidens Pressesprecherin Karine Jean-Pierre wollte auf Nachfrage weder die Existenz einer solchen Einladung noch den von Netanjahu ins Spiel gebrachten Zeitraum bestätigen.

Der Vorgang ist kennzeichnend nicht nur für die Stimmung zwischen Washington und Jerusalem, sondern überhaupt für Netanjahus Umgang mit US-Präsidenten. Tatsächlich gab es ein Telefongespräch am 17. Juli, über das es in einer Presseerklärung aus dem Büro des Premierministers unter anderem hieß, Biden habe Netanjahu »eingeladen, ihn bald in den USA zu treffen«. Vom Weißen Haus war da noch gar nicht die Rede. Internationale Medien mutmaßten zu diesem Zeitpunkt, es werde im Herbst nur eine standardmäßig kurze Begegnung am Rande der UN-Vollversammlung in New York geben.

Somit hat Netanjahu sich praktisch selbst ins Weiße Haus eingeladen. Wird Biden ihm öffentlich widersprechen? Bislang tat er es nicht. Vielleicht fürchtet der US-Präsident, dass Netanjahu sein Manöver von März 2015 wiederholen könnte: Damals ließ sich Israels Regierungschef von den oppositionellen Republikanern, die mit Senat und Abgeordnetenhaus beide legislativen Kammern kontrollierten, zu einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses bitten, um in seiner Rede das kurz vor dem Abschluss stehende Atomabkommen mit dem Iran zu verdammen. US-Präsident war zu dieser Zeit Barack Obama, sein Vize: Joseph Biden, der dieser Tage noch als guter Freund Netanjahus galt. Der Vize musste zwischen seinem Chef und dem Premier vermitteln.

In der vergangenen Woche brachte Biden ein neues Thema aufs Tapet: das Verhältnis zwischen Israel und Saudi-Arabien. Da gebe es »vielleicht eine Annäherung«, sagte er am Freitag ebenso unkonkret wie vielsagend vor finanziellen Förderern seines Wahlkampfs. Einen Tag zuvor hatte das Weiße Haus bestätigt, dass Bidens Nationaler Sicherheitsberater Jacob Sullivan zu einem Gespräch mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman in Dschidda eingetroffen war. Ebenfalls am Donnerstag erschien in der New York Times ein Artikel des langjährigen Kolumnisten Thomas Friedman zu den angeblichen Hintergründen der angestrebten Annäherung. Zwar erwähnte Friedman dort, dass er eine Woche vorher im Oval Office ein Gespräch mit Biden geführt habe. Aber bei genauerem Hinsehen äußerte er in seinem Stück überwiegend Vermutungen und teilweise nicht mehr als offen formulierte Wünsche.

Als Gegenleistungen für eine »Normalisierung« ihrer Beziehungen zu Israel verlangten die Saudis von der US-Regierung NATO-ähnliche Beistandszusagen, Unterstützung beim Ausbau eines zivilen Atomprogramms und die Erlaubnis zum Kauf moderner Waffen aus US-amerikanischer Produktion, behauptete Friedman. Außerdem erwarte das Königreich erhebliche »Zugeständnisse an die Palästinenser«, darunter einen dauerhaften Verzicht auf die Annexion besetzter Gebiete. Außerdem dürften auf der Westbank keine neuen jüdischen Siedlungen gebaut oder bestehende erweitert werden. Ihrerseits verlange die Biden-Regierung von der Saudi-Arabiens unter anderem eine erhebliche Einschränkung ihrer gut entwickelten wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit China und die Beendigung der Kämpfe im Jemen.

Im letzten Absatz seines Artikels spekuliert Friedman frei drauflos: Der Abschluss und die Umsetzung eines derartigen »Deals« mit den Saudis werde Netanjahu zwingen, »sich von den Extremisten in seinem Kabinett zu trennen und gemeinsame Sache mit Israels Mitte-Links und Mitte-Rechts zu machen«.

Auf diese Weise erscheint Bidens Angebot, Israel Hilfe bei der »Normalisierung« seiner Beziehungen zu Saudi-Arabien zu leisten, geradezu als taktische List des US-Präsidenten zur Lösung des gordischen Knotens in der israelischen Innenpolitik. Aber welches Interesse sollte Netanjahu an einer Verständigung mit den Saudis auf dieser Grundlage haben? Außerdem ist es, trotz der Sommerpause des Kongresses, die am Sonnabend begonnen hat und bis zum 5. September dauern wird, nur eine Frage der Zeit, bis Senatoren und Abgeordnete gegen diese Vorstellungen protestieren.