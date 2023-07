»Radfahrer wiegt das in falscher Sicherheit«

Rolf Poss/imago Priorisierung des motorisierten Individualverkehrs in München (11.5.2023)

In Bayern ist ein neues Radwegegesetz beschlossen worden. Bis 2030 soll ein landesweites Radverbindungsnetz gebaut werden, neue Radwege im Umfang von 1.500 Kilometer sollen entstehen. Sie bezweifeln, dass dies ausreichend sein wird. Wie hoch schätzen Sie den tatsächlichen Bedarf ein?

Wir haben den exakten Bedarf nicht ermittelt, doch wir können uns mit Vergleichen eine Orientierung verschaffen. Im Berliner Gesetz wurden 2.700 Kilometer nur für das Stadtgebiet Berlins veranschlagt. Für das größte Flächenbundesland 1.500 zu fordern, kann nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein.

Glauben Sie, dass mit dem Gesetz Radfahren in Bayern sicherer wird, wie es die Staatsregierung verspricht?

Auf keinen Fall. Die 1.500 Kilometer Radwege bedeuten ganze 91 Meter neuer Radweg pro Kommune. In diesem Tempo würde der Aufbau eines flächendeckenden Radverbindungsnetzes bis zum Jahr 2160 dauern. Das Gesetz wiegt Fahrradfahrer eher in falscher Sicherheit. 1.500 Kilometer Radwege auf diese Fläche zu verteilen, das bedeutet häufige Lücken im vermeintlich durchgängigen Netz. Wenig verwunderlich ist, dass in Bayern 2022 mindestens 84 Fahrradfahrer bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen sind.

Im Gesetz sind weitere Initiativen vorgesehen, wie vergünstigte Fahrradmitnahmen im ÖPNV und zentralisierte Planung von Infrastrukturprojekten. Kann damit der Fahrradanteil von 25 Prozent im Straßenverkehr bis 2030 erreicht werden?

Nein, dass ist absolut utopisch. Im Gesetz wird sogar die völlig unrealistische Zahl von 20 Prozent bis 2025 genannt. Fahrradmitnahmen im ÖPNV oder eine zentralisierte Planung von Verkehrsprojekten werden das nicht möglich machen. Um diese Ziele zu erreichen, bräuchte es viel ehrgeizigere Maßnahmen.

Welche wären das?

Für den Anfang müsste der Gesetzgeber die Verkehrsordnung auf den Kopf stellen und Schluss machen mit der Priorisierung des motorisierten Individualverkehrs. Solange dieser Vorrang besteht, wird es keine höhere Sicherheit von Fußgängern oder Radfahrern geben. Grundsätzlich ist es auch möglich, auf kommunaler Ebene mehr zu tun. Das Problem ist aber auf Bundesebene zu suchen: Das Verkehrsgesetz und die daraus abgeleitete Straßenverkehrsordnung werden zwar derzeit überarbeitet, doch der Entwurf von Minister Volker Wissing war sehr unambitioniert. Sollten nicht bereits auf dieser Ebene Ziele wie Klimaschutz und städtebauliche Entwicklung als Priorität gesetzt werden, dann werden wir vom Pkw-Verkehr nicht wegkommen. Dies wird auch den dringend notwendigen Ausbau des ÖPNV ausbremsen.

Doch erst, wenn wir den öffentlichen Raum, in dem der Verkehr stattfindet, als Lebensraum für Menschen begreifen, werden wir nachhaltigen Klimaschutz möglich machen. Das hieße, sich auf mehr Wasserflächen in den Städten zu konzentrieren, wie auch mehr Grünbepflanzung möglich zu machen. Dafür braucht es Platz, Platz der derzeit von parkenden Autos eingenommen wird. Es geht bei der Verkehrswende auch um diese blaue und grüne Infrastruktur, die das Leben in der Stadt erst lebenswert machen.

Ihr Verein war hervorgegangen aus dem Berliner Fahrrad-Volksentscheid und wirkte auch am dortigen Mobilitätsgesetz mit. Wie kam es dazu?

Den Volksentscheid hatten wir 2016 initiiert. Wir hatten in dem Jahr zehn Ziele aufgestellt, wie Radfahren sicher und komfortabler gestaltet werden muss. Dazu zählen beispielsweise Radwege, auf denen auch ein zehnjähriges Kind fahren könnte oder auch zusätzliche Fahrradabstellplätze, verbesserter Diebstahlschutz von Fahrrädern, verbesserte und sichere Verkehrskreuzungen. Damals haben wir innerhalb von drei Wochen mehr als 100.000 Unterschriften für eine fahrrad- und fußgängerfreundliche Stadt sammeln können. Daraufhin haben wir 2018 mit der rot-rot-grünen Koalition über das Mobilitätsgesetz in Berlin verhandelt, und unsere Forderungen wurden in das Gesetz integriert.

Seitdem hat sich viel getan. Mittlerweile gibt es 54 Radentscheide in Gemeinden und Städten, die sich am Berliner Gesetz ein Vorbild genommen haben. Hierfür wurden bundesweit eine Million Unterschriften gesammelt.