Die Übersetzerin

Topfoto/United Archives International/imago Gegen die rechte Diktatur: Unruhen in São Paulo im Dezember 1935

Am 23. August 1927 wurde in Boston im US-Bundesstaat Massachusetts ein Justizmord vollzogen, der nicht nur in den USA, sondern auch in vielen anderen Teilen der Welt für Erschütterung sorgte. Nicola Sacco und Bartolomeo Vanzetti, Angehörige der anarchistischen Strömung der amerikanischen Arbeiterbewegung, waren angeklagt gewesen, im April 1920 einen Raubmord begangen zu haben. Obwohl sich die Anklage nicht einmal auf belastbare Indizien berufen konnte, wurden beide ungeachtet anhaltender Proteste und nach einer siebenjährigen Haft auf dem sogenannten elektrischen Stuhl hingerichtet.

1928 erschien in dem von Willi Münzenberg gegründeten und der Internationalen Arbeiterhilfe gehörenden Neuen Deutschen Verlag ein Buch über den Fall Sacco und Vanzetti. Mit einer weit größeren Auflage erschien es außerdem als Übernahme in der der KPD nahestehenden Universum-Buchgemeinschaft. Verfasst hatte das Buch der seinerzeit recht bekannte Journalist Eugene Lyons, Mitarbeiter der sowjetischen Nachrichtenagentur TASS in den USA und langjähriger Korrespondent von United Press in der Sowjetunion. Herausgegeben wurde es von Lilly Korpus, Chefredakteurin der Arbeiter-Illustrierten-Zeitung und nachmals Ehefrau von Johannes R. Becher. Für die Übersetzung wurde »Sabo« genannt – unter diesem Namen, der sich von ihrem Mädchennamen Saborowski herleitete, war Elise Ewert nicht nur in der KPD, sondern auch den Lesern des Feuilletons der Roten Fahne, für die sie gelegentlich schrieb, bekannt.

Sabo, geboren 1886, stand in der historischen Literatur lange im Schatten ihres Ehemanns, des KPD- und Komintern-Funktionärs Arthur Ewert. Historiker wussten wenig über ihr Schicksal, obwohl das untrennbar mit der weit mehr bekannten Olga Benario verbunden war. Ursula Kuczynski, langjährige Kundschafterin für die Sowjetunion, hatte unter ihrem Pseudonym Ruth Werner Begegnungen mit ihr erwähnt. Helga M. Schwarz hatte 1989 versucht, Sabos historischen Platz als Internationalistin zu bestimmen. Das Ende der DDR vereitelte diesen Versuch. Auf die inzwischen geöffneten Archive zurückgreifen konnte jetzt Ronald Friedmann, der zudem noch den Vorteil hatte, nicht nur Brasilien zu kennen, das in Sabos Leben eine entscheidende Rolle spielte, sondern auch durch die Kenntnis der Landessprache die brasilianischen Archive nutzen zu können. Friedmann hat zudem bereits eine umfassende Biographie Arthur Ewerts vorgelegt.

Nachdem das Ehepaar Ewert mehrere Jahre in Kanada und den USA gelebt und an den dortigen Klassenkämpfen teilgenommen hatte, gehörte Arthur Ewert nach der Rückkehr nach Deutschland zu den führenden Funktionären der KPD. 1928/29 wurde er allerdings als einer der Köpfe der »Versöhnler«-Strömung aus allen Funktionen entfernt und in Moskau der Kommunistischen Internationale zur Verfügung gestellt. Dort teilten die Verantwortlichen das Ehepaar jenem Personenkreis zu, den Brigitte Studer die »Reisenden der Weltrevolution« genannt hat.

Es folgten verschiedene Einsätze im Ausland, so zum Beispiel in China, wo Arthur Ewert die kommunistische Partei beraten sollte und wo das Ehepaar auch auf den legendären Kundschafter Richard Sorge traf. Das Schicksal der Ewerts aber entschied sich, als Ewert das Südamerikanische Sekretariat der Komintern mit Sitz in Montevideo übernahm und 1935 den brasilianischen Offizier Luiz Carlos Prestes, den »Ritter der Hoffnung«, bei dem gescheiterten Aufstandsversuch gegen den Diktator Getúlio Vargas unterstützte. Die Ewerts und die mit ihnen befreundete Olga Benario wurden im Dezember 1935 verhaftet. Nach fürchterlichen Folterungen, die Arthur Ewert auch psychisch schwer zusetzten, wurden Sabo und Benario an Deutschland ausgeliefert. Letztere hatte hier als jüdische Kommunistin kaum eine Chance zu überleben. Nach endlosen Gestapo-Verhören wurde auch Sabo in das KZ Ravensbrück gebracht, wo sie, ununterbrochen gequält und erniedrigt, am 26. Juli 1939 im Alter von nur 52 Jahren starb. Der Traum der eigenständigen und kreativen Sabo, Journalistin, Fotografin oder Übersetzerin zu werden, hatte sich nicht erfüllt. Ihr Mann, der 1947 nach Deutschland entlassen worden war, starb 1959 in geistiger Umnachtung in einem Sanatorium in Eberswalde.

In seiner letzten Rede vor Gericht hatte Eugen Leviné 1919 gesagt, dass Kommunisten Tote auf Urlaub sind. Diese Feststellung, die sich im 20. Jahrhundert vielfach bewahrheiten sollte, traf auch auf Sabo Ewert zu. Ronald Friedmanns gründlicher Recherche und seinem mitfühlend geschriebenen Buch ist es zu verdanken, dass Sabo nun nicht mehr zu den »namenlos« gebliebenen Opfern gehört. Mit dem Dokumentenanhang des Buches wird auch ihre schriftstellerische Begabung gewürdigt.

Es ist übrigens unbekannt, ob Eugene Lyons je etwas über das Schicksal seiner Übersetzerin erfahren hat. Es wird ihn wohl auch nicht sonderlich interessiert haben, denn er entwickelte sich zu einem militanten Antikommunisten, der in den 50er Jahren Vorsitzender des »Amerikanischen Komitees für die Befreiung der Völker Russlands« war. Ein größerer Gegensatz zu Sabo Ewert, die trotz des Martyriums, dem sie ausgesetzt war, bis zuletzt Kommunistin blieb, ist nicht denkbar.