»Drohnen im Abnutzungskrieg«. Vortrag mit Christoph Marischka, IMI e. V., Tübingen. Der Krieg in der Ukraine wird auch von westlicher Seite immer stärker zum Abnutzungskrieg. In ihm kommen von beiden Seiten Drohnen zum Einsatz. Der Weg aus Forschung und Industrie sowie aus informellen Werkstätten an die Front ist kurz. Heute, 19.30 Uhr. Ort: Eine-Welt-Haus, Schwanthaler Str. 80, München. Veranstalter: Netzwerk Friedenskooperative

»Der Karl-Liebknecht-Kreis Mecklenburg-Vorpommern gründet sich«. Sonnabend, 5.8., 11 Uhr. Ort: Bistro Jägernack, An der Jägerbäk 2, Rostock. Veranstalter: Karl-Liebknecht-Kreis MV in Gründung

»Kranzniederlegung in Erinnerung an die Frauen der Roten Kapelle«. Wir gedenken der 13 Frauen und drei Männer des Widerstandsnetzwerkes Rote Kapelle, die am 5. August 1943 in der Hinrichtungsstätte Plötzensee ermordet wurden. Sonnabend, 5.8., 11 Uhr. Ort: Gedenkstätte Plötzensee, Hüttigpfad 16, Berlin. Veranstalter: VVN-BdA Berlin

»Hiroshima-Kundgebung«. Seit Jahrzehnten fordert die Friedensbewegung ernsthafte Schritte zur Beendigung des nuklearen Wettrüstens, zu denen sich die Vertragsstaaten, somit auch Deutschland, im Atomwaffensperrvertrag verpflichtet haben. Die Bundesregierung plant jedoch mit Steuergeldern im zweistelligen Milliardenbereich die Anschaffung neuer atombombenfähiger F-35-Kampfjets. Sonntag, 6.8., 12 Uhr. Ort: Paulsplatz, Frankfurt am Main. Veranstalter: Friedens- und Zukunftswerkstatt Frankfurt