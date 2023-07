Nachschlag: Unbekannte Schuld

teutopress/imago Das Bild konnte man seinerzeit als Postkarte verschicken: Schädel der ermordeten Herero und Nama werden nach Deutschland geschickt (o. D.)

Nach wie vor weigert Deutschland sich hartnäckig, Verantwortung für den Genozid an den Herero und Nama in Deutsch-Südwestafrika in den Jahren 1904 bis 1908 zu übernehmen. Zwar wurde mit der Regierung des heutigen Namibia ein Abkommen zur »Aussöhnung« getroffen. Aber mit den Nachfahren der Opfer hat man dabei nicht einmal geredet, wie im Deutschlandfunk-Feature »Verdrängte Verbrechen« hervorgehoben wird. Auch mit der Anerkennung des Völkermords selbst tut Berlin sich schwer und wählt am liebsten Formulierungen wie die, dass es sich »nach heutigen Maßstäben« um einen Genozid gehandelt habe. Dass es tatsächlich einer war, sagt man nicht. Der vermutliche Grund: Wenn man für Kolonialverbrechen in Namibia Wiedergutmachung leistet, dann müsste man das womöglich auch in den anderen früheren deutschen Kolonien. Doch genau das wäre endlich an der Zeit: Kolonialismus in jeder Form als Verbrechen zu verurteilen. Davon allerdings ist man nicht allein in Deutschland noch sehr weit entfernt. (jt)