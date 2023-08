Will/ullstein bild Frechheit, Durchblick, Mut: Floh de Cologne (1970)

Nachdenken über Floh de Cologne bedeutet, tief in die Geschichte der Rockmusik einzutauchen. Die Gruppe aus Köln, gegründet im Januar 1966 als Kabarett, startete im Zuge der ausgehenden, in jeder Beziehung turbulenten sechziger Jahre ein Politrockprojekt der zugespitzten Art. Es entsprach in seiner Radikalität dem Zeitgeist und dessen Improvisationslust. Wir »haben den Duft von Hasch, Rebellion, Underground und Freiheit ausgiebig eingesogen, wenn nicht gar mitproduziert und propagiert«, beschrieben die Kölner Musiker ihr Selbstverständnis im Kontext der Internationalen Essener Songtage 1968, die vielleicht wichtigste kulturpolitische Einmischung seinerzeit in Westdeutschland.

Es liegt durchaus nahe, dass die Karriere von Floh de Cologne als Politrockband ebendort ihren Anfang nahm. Zumindest traten in Essen ihre musikalischen Inspiratoren – neben dem avantgardistischen Komponisten Edgar Varèse – erstmals in Europa die Mothers of Invention von Frank Zappa und The Fugs mit Ed Sanders und Tuli Kupferberg auf, auch die anfangs rauen, straighten britischen Agitproprocker der Edgar Broughton Band waren dabei.

Jedenfalls, meint heute Ex-Floh Dieter Klemm auf unsere Nachfrage hin, steckten Floh de Cologne seinerzeit »schon tief in der Phase des Umbruchs. Obwohl wir als Kabarett sehr erfolgreich waren, wollten wir damit aufhören und mit anderen künstlerischen Mitteln, Rockmusik und so weiter, ein anderes, jüngeres und aufnahmebereiteres Publikum erreichen.« Da sei es wichtig gewesen, »dass wir in Essen Gruppen erlebten, die genau das schon taten. Sie bestärkten uns in unseren ›Umbruchplänen‹.« Was folgte, war unter Einsatz diverser medialer Formen die einzigartige Aufführung des antikapitalistischen Traums von einer Gesellschaft ohne Ausbeutung, Unterdrückung, Konsumterror und Krieg, in dem Schüler, Studenten und Lehrlinge die Hauptrollen einnahmen. Das war neu.

Zunächst Teil der eher studentischen APO, wandten sich die »Flöhe«, als die sie ob ihres kräftigen, dauerhaft wirkenden Zubisses schnell bekannt wurden, mehr und mehr der Arbeiterjugend zu, forderten dazu auf, sich zu organisieren, benannten Alltagsprobleme ebenso wie das ­große Ganze des Verblödungsapparats: »Wenn Springer mal rülpst / rattern alle Fernschreiber« (»Fließbandbabys Beat-Show«, 1970).

Sie proklamierten in dialektisch-analytischer Lyrik, den Ausplünderern von Mensch und Natur einen letzten Tritt zu geben (»Profitgeier«, 1970) – was dann zwar bekanntlich bedauerlicherweise nicht gelang, aber damals durchaus realistisch erschien und notwendig sowieso. Floh de Cologne standen dafür. »Es hat erst angefangen / Wir werden immer mehr«, sangen sie zum Abschluss manchen Auftritts, und das waren insgesamt zwischen Gründung und Auflösung 1983 genau 1.571 in 324 Städten mit etwa 1,25 Millionen Zuschauern – die meisten, etwa 60.000, kamen auf den Alexanderplatz bei den Weltfestspielen der Jugend und Studenten 1973 in Berlin/DDR.

Die erste deutsche Rockoper »Profitgeier« hatte 1970 Furore gemacht und toppte noch »Fließbandbabys Beat-Show« aus demselben Jahr, beide verlegt bei Ohr/Metronome. »Profitgeier«, die erfolgreichste Rocktour seinerzeit, kam 195mal auf die Bühne, auch in der DDR, wo sie dann 1972 bei Amiga als LP erschien. Vorher waren Floh de Cologne beim chaotischen Popfestival auf Fehmarn aufgetreten und – nach dem eher lustlosen Jimi Hendrix – tatsächlich gefeiert worden.

Manche ihrer Songs wurden zu Hits der Schüler- und Lehrlingsbewegung. »He, hallo Stift, hol mir mal ’ne Flasche Bier« zum Beispiel. Oder: »Es stinkt, der Kapitalismus stinkt / Und alle riechen es / und alle halten sich die Nase zu / statt die Augen aufzumachen und zu sehen / woher der Gestank kommt.« Oder »Die Milch wird sauer / das Bier wird schal / Im Fernsehen spricht der Löwenthal« von der 1973 veröffentlichten Doppel-Live-LP »Lucky Streik«, die »Rock-Jazz-Rakete«, in deren dramaturgischem Zentrum eine Stunde im Leben eines Streikpostens und die Aktionseinheit stehen.

Es folgten im Jahr darauf zwei in ihrer künstlerischen Komplexität wegweisende Projekte, die noch heute, fünf Jahrzehnte später, avantgardistisch anmuten. Die »Geyer-Symphonie« vom Rüstungsindustriellen, Milliardär und Nazikriegsverbrecher Friedrich Flick. Unter Einsatz von auf dessen Beerdigung mitgeschnittenen O-Tönen und mit Soundcollagen unterlegt, liefert sie einen so witzigen wie anstößigen Einblick in die Geschichte des deutschen Imperialismus.

Kurz danach dann benennt das Oratorium »Mumien« (1974) die Hintergründe und Folgen des 11. Septembers 1973. Floh de Cologne führen Salvador Allendes letzte Rede auf. Der faschistische Putsch in Chile versetzt die fortschrittliche Welt in einen tagelangen Schockzustand und löst – nach Vietnam – eine zweite internationale Welle der Solidarität aus, die dann mit der portugiesischen Nelkenrevolution 1974 ihren vorerst letzten Höhepunkt erleben sollte.

Mittendrin die Kölner Truppe mit ehrgeizigen Programmen wie »Tilt« (1975) und »Prima Freiheit« (1978) und immer noch auf dem Aufklärungstrip, der sie schließlich in die oberpfälzische Provinz nach Sulzbach-Rosenberg führt. Ihre zweite Rockoper»Koslowski« (1979) entsteht. Die IG Metall engagiert die Flöhe für Aufführungen am Stahlstandort Maxhütte (West), Rudi Koslowski verzweifelt, als die »Prinzessin auf der Nadel« sich »zwischen Bahnhofsklo und McDonald’s« den goldenen Schuss setzt (Text: Peter Maiwald): »Die könnte fast, wenn man nicht aufpasst / Vom Regen erschlagen sein.« Das 50.000köpfige Publikum bei »Rock gegen rechts« auf dem Frankfurter Rebstockgelände leidet angefressen mit.

Die Flöhe mischen bei dem westdeutschen Pendant zur englischen »Rock against Racism«-Künstlerbewegung mit. Keyboarder Vridolin Enxing sitzt im dreiköpfigen Vorstand von »Rock gegen rechts«. Er ist seit 1973 bei den Flöhen. Ausgestiegen sind mittlerweile Markus Schmid (1974) und Gerd Wollschon (1976). Bei der denkwürdigen Abschiedsvorstellung 1983 in der Kölner Sporthalle, die zum Marathonkonzert von zwölf Stunden Dauer wird, stehen neben Enxing noch Schlagzeuger Hansi Frank (seit 1966), Sprecher Dieter Klemm (seit 1967), Gitarrist Dick Städtler (seit 1969) und Saxophonist Theo König (seit 1972) auf der Bühne und erhalten dort Besuch unter anderem von Hanns Dieter Hüsch, Hannes Wader, Dieter Süverkrüp, Franz Josef Degenhardt, Ina Deter, Wolfgang Niedeckens BAP, den Drei Tornados, Gerhard Polt und Zupfgeigenhansel. 6.000 Zuschauer verfolgen das Geschehen.

Floh de Cologne sei es gelungen, »als erster deutscher Rockband der nach ihren ethnischen und sozialen Ursprüngen motivierbaren Aggressivität, Spontaneität und Emotionalität des Rock ’n’ Roll mit annähernd gleichwertigen Texten gerecht zu werden«, konstatierte das »Rock-Lexikon«. Ansonsten tut dieses Standardwerk des Genres die Band hämisch als »DKP-Ensemble« ab, das »sich mit seiner rührend konsequenten Außenseiterhaltung im kapitalistischen Musikbetrieb zunehmend isoliert« gesehen habe. Und die Autoren merken nicht, dass mit der Verflachung der Kultur insgesamt auch die Gesellschaft entpolitisiert wird. Dagegen standen die Flöhe mit Musik, Frechheit, Durchblick, Mut und dem Geist von Freiheit. Verbogen haben sie sich nie – von der ersten LP »Vietnam« (1968), eine Koproduktion mit Dieter Süverkrüp, bis »Faaterland« (1983).

Im Juli 2023 wird bekannt, dass Floh de Cologne beim Holger-Czukay-Preis für Popmusik der Stadt Köln den Ehrenpreis für das Lebenswerk erhalten. Im November soll dieser überreicht werden – und über ein halbes Jahrhundert ist vergangen, seit der damalige WDR-Fernsehdirektor Peter Scholl-Latour die Ausstrahlung einer Lehrlingsdiskussion zu »Profitgeier« verbot oder das NSDAP-Mitglied ­Werner Höfer, ab 1972 WDR-Fernsehdirektor, eine geplante Produktion absagte. Werk und Anspruch, den die Flöhe 1971 formulierten, bleiben aktuell: »Wir haben fünf Jahre gebraucht, um rot zu werden. Es geht natürlich auch schneller.«